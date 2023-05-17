Tüm maçları kazanacağız

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk mücadele sonunda mutluydu. Deneyimli çalıştırıcı "Maçın kontrolü bizdeydi. İyi savunma yaptık. Rakibe pozisyon vermeden maçı bitirdik. 51 defa rakip ceza sahasına girmişiz. Bitirme konusunda daha iyi işler yapabilirdik ama baskıdan dolayı olmayabiliyor" dedi. Okan Buruk şöyle konuştu: "Maç maç gideceğiz ve en yakın rakibimizin maçını oynamasını bekleyeceğiz. Hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak, kazanarak bitirmek. En kısa zamanda şampiyonluğa ulaşmak ve hepsini kazanarak bitirmek istiyoruz. Oliveira çok değerli. Nelsson'un müdahalesi de olağanüstüydü"
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk mücadele sonunda mutluydu. Deneyimli çalıştırıcı "Maçın kontrolü bizdeydi. İyi savunma yaptık. Rakibe pozisyon vermeden maçı bitirdik. 51 defa rakip ceza sahasına girmişiz. Bitirme konusunda daha iyi işler yapabilirdik ama baskıdan dolayı olmayabiliyor" dedi. Okan Buruk şöyle konuştu: "Maç maç gideceğiz ve en yakın rakibimizin maçını oynamasını bekleyeceğiz. Hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak, kazanarak bitirmek. En kısa zamanda şampiyonluğa ulaşmak ve hepsini kazanarak bitirmek istiyoruz. Oliveira çok değerli. Nelsson'un müdahalesi de olağanüstüydü"