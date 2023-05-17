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TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye flaş talip! Yeni takımı...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Mauro Icardi'nin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli golcünün yeni adresi merak ediliyor. Galatasaray yönetiminin kadroda tutmak için girişimlerde bulunduğu başarılı futbolcuya flaş bir talip çıktı. İşte detaylar...(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 12:21
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye flaş talip! Yeni takımı...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye flaş talip! Yeni takımı...

PSG'den sezon sonuna kadar kiralanan Arjantinli golcü, performansıyla lige damgasını vurdu.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye flaş talip! Yeni takımı...

Attığı goller ve asistleriyle neredeyse her maç katkı veren Icardi taraftarın sevgilisi haline geldi.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye flaş talip! Yeni takımı...

Kısa sürede kalitesini ispatlayan yıldız futbolcu, Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünde önemli rol oynuyor.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye flaş talip! Yeni takımı...

Sarı-kırmızılı yönetim, camianın oldukça memnun olduğu Icardi'yi takımda tutmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye flaş talip! Yeni takımı...

Galatasaray'ın kadrosunda önemli yer teşkil eden Arjantinli oyuncu için somut adımlar atılmaya başlandı.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye flaş talip! Yeni takımı...

PSG'DE DÜŞÜNÜLMÜYOR!
Fransız devi PSG, Mauro Icardi'yi gelecek sezon kadro planlamasında düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye flaş talip! Yeni takımı...

Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek golcü oyuncuyu bonservisiyle göndermenin hesapları yapılıyor.


TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye flaş talip! Yeni takımı...

Galatasaray yönetimi, PSG ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye flaş talip! Yeni takımı...

Bir süredir görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılılara transferde önemli bir rakip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye flaş talip! Yeni takımı...

ROMA DEVREYE GİRDİ!
İtalyan basınında yer alan habere göre; Harika bir forvete sahip olmak isteyen Roma, Mauro Icardi'yi yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye flaş talip! Yeni takımı...

Arjantinli yıldızı ideal bir forvet olarak düşünen Çizme temsilcisi, transferde oldukça ciddi.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye flaş talip! Yeni takımı...

Serie A'yı bilen bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan Roma, Inter macerasıyla lige damga vuran Icardi için şartları zorlayacak.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye flaş talip! Yeni takımı...

PSG ile 1 yıl sözleşmesi kalan Mauro Icardi'nin uygun bir bonservisle kadroya katılabileceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye flaş talip! Yeni takımı...

Galatasaray'ın da kadroda tutmak istediği yıldız futbolcunun transferi büyük bir yarışa sahne olacak.

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