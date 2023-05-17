TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye flaş talip! Yeni takımı...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor.
PSG'den sezon sonuna kadar kiralanan Arjantinli golcü, performansıyla lige damgasını vurdu.
Attığı goller ve asistleriyle neredeyse her maç katkı veren Icardi taraftarın sevgilisi haline geldi.
Kısa sürede kalitesini ispatlayan yıldız futbolcu, Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünde önemli rol oynuyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, camianın oldukça memnun olduğu Icardi'yi takımda tutmak istiyor.
Galatasaray'ın kadrosunda önemli yer teşkil eden Arjantinli oyuncu için somut adımlar atılmaya başlandı.
PSG'DE DÜŞÜNÜLMÜYOR!
Fransız devi PSG, Mauro Icardi'yi gelecek sezon kadro planlamasında düşünmüyor.
Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek golcü oyuncuyu bonservisiyle göndermenin hesapları yapılıyor.
Galatasaray yönetimi, PSG ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.
Bir süredir görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılılara transferde önemli bir rakip çıktı.
ROMA DEVREYE GİRDİ!
İtalyan basınında yer alan habere göre; Harika bir forvete sahip olmak isteyen Roma, Mauro Icardi'yi yakından takip ediyor.
Arjantinli yıldızı ideal bir forvet olarak düşünen Çizme temsilcisi, transferde oldukça ciddi.
Serie A'yı bilen bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan Roma, Inter macerasıyla lige damga vuran Icardi için şartları zorlayacak.
PSG ile 1 yıl sözleşmesi kalan Mauro Icardi'nin uygun bir bonservisle kadroya katılabileceği ifade ediliyor.
Galatasaray'ın da kadroda tutmak istediği yıldız futbolcunun transferi büyük bir yarışa sahne olacak.