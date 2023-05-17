Haberler Galatasaray Şampiyonluk için geri sayım

Şampiyonluk için geri sayım

Sarı-kırmızılılar, Icardi’nin biri penaltıdan iki golüyle galibiyete ulaştı, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la arasındaki farkı 8’e çıkardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Şampiyonluk için geri sayım

Galatasaray adım adım Süper Lig'de 23b şampiyonluğa doğru koşuyor. Dün akşam İstanbulspor ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı takım Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda maçı 2-0 kazandı. Rakibi karşısında maça hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, kaleyi bulmakta zorlandı. 12. dakikada Rashica'nın vuruşu direkten döndü. İlk yarının son anları ise büyük çekişmeye sahne olurken İcardi kazanılan penaltı atışında topun başına geçti ve takımını öne geçirdi. Galatasaray, ikinci yarıda Zaniolo'nun kırmızı kart görmesiyle eksik kalmasına karşın üstün futbolunu sürdürdü.

GÖZLER FENERBAHÇE'DE

Maçın 89. dakikasında sahneye bir kez daha çıkan Mauro İcardi skoru belirledi: 2-0. Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 79 puana yükseldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki farkı 8'e çıkartan Aslan, Sivasspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında galibiyet alması halinde rakiplerinin maçlarını beklemeden şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca gözler yarın Fenerbahçe'nin maçında olacak. Sarı-lacivertli ekibin, Trabzonspor karşısında puan kaybetmesi ve Galatasaray'ın da hafta sonunda Sivasspor'u yenmesi halinde de sarı- kırmızılı takım zafere ulaşacak.

DİĞER
Sosyal medya çalkalanıyor! Oyuncu Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan şoke oldu!
Alman FETÖ kumpasına geçit yok: Frankfurt Başkonsolosu Tunçer’den Türk gazetecilere ziyaret!
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü
G.Saray'a İtalya şampiyonu Napoli'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi!
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52