Şampiyonluk için geri sayım

Galatasaray adım adım Süper Lig'de 23b şampiyonluğa doğru koşuyor. Dün akşam İstanbulspor ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı takım Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda maçı 2-0 kazandı. Rakibi karşısında maça hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, kaleyi bulmakta zorlandı. 12. dakikada Rashica'nın vuruşu direkten döndü. İlk yarının son anları ise büyük çekişmeye sahne olurken İcardi kazanılan penaltı atışında topun başına geçti ve takımını öne geçirdi. Galatasaray, ikinci yarıda Zaniolo'nun kırmızı kart görmesiyle eksik kalmasına karşın üstün futbolunu sürdürdü.

GÖZLER FENERBAHÇE'DE

Maçın 89. dakikasında sahneye bir kez daha çıkan Mauro İcardi skoru belirledi: 2-0. Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 79 puana yükseldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki farkı 8'e çıkartan Aslan, Sivasspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında galibiyet alması halinde rakiplerinin maçlarını beklemeden şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca gözler yarın Fenerbahçe'nin maçında olacak. Sarı-lacivertli ekibin, Trabzonspor karşısında puan kaybetmesi ve Galatasaray'ın da hafta sonunda Sivasspor'u yenmesi halinde de sarı- kırmızılı takım zafere ulaşacak.