O bir gol canavarı

SüperLig'de Galatasaray adım adım zafere koşarken bir engeli daha aştı. Sarı-kırmızılılar, İstanbulspor ile deplasman maçında adeta kendi sahasındaki gibiydi. Cimbom, Boğaları geçerken sahnede yine Mauro İcardi vardı. Arjantinli yıldız ilk devrenin sonunda kazanılan penaltıda meşin yuvarlağın başına geçti. Yine harika bir penaltı kullandı. Topu 90'a yollayarak ağlarla buluşturdu. Aslan bu golle 1-0 öne geçerken, ikinci devrede sıkıntı çektiği anlarda yine İcardi şov vardı. Galatasaray'da Nicolo Zaniolo kırmızı kart görüp atıldıktan sonra Mauro İcardi ceza sahasındaki konumlanmasını geri çekti. Orta sahaya yaklaşıp adeta bir 10 numara gibi takımın burada pas trafiğini yönetti. 30 yaşındaki yıldız mücadelenin sonunda kaydettiği golle galibiyeti de müjdeledi. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ofsayttan kaçarak savunma arkasına harika bir koşu atan İcardi düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Bu golle Cimbom 3 puanı kazanırken şampiyonluğa daha da yaklaştı. Sarı-kırmızılılar artık günleri sayıyor.