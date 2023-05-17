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GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetlerde!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'la karşılaştığı mücadelede oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo, ülkesi İtalya'da da gündem oldu. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:49
GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetlerde!

Böylelikle Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluk yarışında çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetlerde!

Öte yandan Galatasaray'ın, İstanbulspor ile oynadığı müsabakada en çok konuşulan konulardan birisi de Nicolo Zaniolo'ydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetlerde!

İtalyan yıldız maçın 69. dakikasında Rashica'nın yerine oyuna dahil oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetlerde!

Zaniolo tam 6 dakika sonra ise yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetlerde!

Kalan sürede takımını 10 kişi bırakan Nicolo Zaniolo ülke basınında gündem oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetlerde!

23 yaşındaki futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve sonrasında yaşananlar İtalyan medyasında geniş yankı uyandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetlerde!

Zaniolo'nun özellikle kırmızı kartın ardından soyunma odasına giderken yaptığı hareketler büyük ses getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetlerde!

İşte aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınından aktardığı habere göre işte Zaniolo hakkında atılan başlıklar...

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetlerde!

"Nicolo Zaniolo kırmızı kart sonrası sinirden aklını kaybetti"

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetlerde!

"Zaniolo soyunma odasına giderken giriş tüneline tekme ve yumruk attı"

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetlerde!

"Zaniolo'nun sahaya girmesi Galatasaray'ın lehine olmadı"

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetlerde!

"Eski Roma oyuncusu İstanbulspor maçında kötü bir faul yaptı ve kırmızı kart gördü"

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