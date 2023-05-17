GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetlerde!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'a konuk oldu.
Sarı kırmızılı ekip kritik mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Cimbom'un gollerini Mauro Icardi kaydetti.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'a konuk oldu.
Sarı kırmızılı ekip kritik mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Cimbom'un gollerini Mauro Icardi kaydetti.
Böylelikle Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluk yarışında çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Öte yandan Galatasaray'ın, İstanbulspor ile oynadığı müsabakada en çok konuşulan konulardan birisi de Nicolo Zaniolo'ydu.
İtalyan yıldız maçın 69. dakikasında Rashica'nın yerine oyuna dahil oldu.
Zaniolo tam 6 dakika sonra ise yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kalan sürede takımını 10 kişi bırakan Nicolo Zaniolo ülke basınında gündem oldu.
23 yaşındaki futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve sonrasında yaşananlar İtalyan medyasında geniş yankı uyandırdı.
Zaniolo'nun özellikle kırmızı kartın ardından soyunma odasına giderken yaptığı hareketler büyük ses getirdi.
İşte aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınından aktardığı habere göre işte Zaniolo hakkında atılan başlıklar...
"Nicolo Zaniolo kırmızı kart sonrası sinirden aklını kaybetti"
"Zaniolo soyunma odasına giderken giriş tüneline tekme ve yumruk attı"
"Zaniolo'nun sahaya girmesi Galatasaray'ın lehine olmadı"
"Eski Roma oyuncusu İstanbulspor maçında kötü bir faul yaptı ve kırmızı kart gördü"
"Zaniolo sahayı terk ederken tüm öfkesini gösterdi"