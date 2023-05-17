Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...



Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak, en çok Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'a yakışacaktır. Takımımız şampiyon olmayı hak etti ve olacaktır. 17 Mayıs, kulüp tarihimiz açısından önemli bir gün. 23 yıl önce, Galatasaray UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Bu başarının yıl dönümünde gururla ifade etmek istiyorum. 'Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray.

"BAZI KESİMLER KISKANÇLIK SEVİYESİNDE"

Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi tesislerimizi daha modern hale getirmek için Kemerburgaz'da çalışmalara başladık. 19 Mayıs'ta Kemerburgaz'da temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Florya'daki arazinin 20 dönümü kulübün tapulu malı, 40 dönümü de satın aldık. O da kulübün tapulu malı. Ruhsat müracaatı için üzerinde binalar var. Bu binaların yıkılması ve arsa haline dönüştürülmesi lazım. Bunun için de Kemerburgaz'ın bir an evvel bitmesi lazım. Yerleşkeye taşınacağız. Ruhsat hazırlıklarını yaptık. Arsaya döner dönmez ruhsat tanzim ediliyor. Ekonomik değerini defalarca ifade ettim. Konuyla ilgili çok detaya girmeye gerek yok. Bildiğiniz gibi bazı kesimler konuyla kıskançlık seviyesinde ilgili.



"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı istiyoruz. Bu anlaşma, kulübümüzün ayağındaki prangadır. Bankalar Birliği'nin amacı, bu borcun bir an önce tasfiyesidir. Konsorsiyum bankalarıyla sözleşmenin kolay dönemleri bitti, zorluğu başladı. Yapılan anlaşma bize diyor ki, 1 Haziran'dan itibaren kulübün tüm gelirlerinin yüzde 50'sini bana bırakacaksın. Peki ben hayatımı nasıl sürdüreceğim? Sanki kulübün öyle bir geliri var ki, tüm sportif faaliyetleri hallediyor da Bankalar Birliği'nin borcunu kapatsın.



Galatasaray Adası'nı almışız, yıl 1957. Galatasaray'ın o zamanki pozisyonunu düşünün. İmarla ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. Gecekondu misali, kaçak tabir ettiğimiz şekilde. Bir sürü imkan varken, yasal mevzuata uydurmak çok daha mümkünken hiçbir şey yapılmamış. Önüne gelen bir yama yapmış, kaçak üstüne kaçak... Ada'da en son ne felaket geldiğini başımıza, hepimiz biliyoruz. Önceliğimiz, adayı yasal haline getirmek.