Erman Toroğlu'dan İstanbulspor - Galatasaray maçının ardından Zaniolo'ya flaş eleştiri!

Mesela aynı pozisyonlarda öne geçen Fenerbahçe, Galatasaray'ın gol yememek için yaptığı mücadeleyi yapmıyor, yapamıyor. Galatasaray takımında Torreira çok faydalı bir oyuncu. Hem yere sağlam basıyor, hem kendisi az sinirleniyor, hem de rakibi sinirlendiriyor. Kazımcan biraz fazla havaya girmiş. Tuhaf işler yaptı, şansı vardı hor görmediler. Icardi, her zaman Icardi... Ceza alanı içinde bir defans oyuncusu olarak Icardi'yi "Nerede?" diye ararsan şunu iyi bil ki o sırada gol yapıyordur. Onun için bu tarz oyuncunun ceza alanı içinde yanında sevgilisi olacaksın, kol kola gezeceksiniz temas ede ede!