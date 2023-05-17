Haberler Galatasaray Erman Toroğlu'dan İstanbulspor - Galatasaray maçının ardından Zaniolo'ya flaş eleştiri!

Erman Toroğlu'dan İstanbulspor - Galatasaray maçının ardından Zaniolo'ya flaş eleştiri!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. İstanbulspor zaferiyle şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e yükseltti. Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, İstanbulspor - Galatasaray maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:37
Erman Toroğlu'dan İstanbulspor - Galatasaray maçının ardından Zaniolo'ya flaş eleştiri!

ERMAN TOROĞLU - MÜCADELE FARKI

İstanbulspor, Fenerbahçe maçında olduğu gibi başlamadı oyuna. Galatasaray'la kafa kafaya oynamaya kalktı. Böyle olunca da iki takım karşılıklı rakip kaleye gidip geldi ama fuzuli gidip geldi.

Erman Toroğlu'dan İstanbulspor - Galatasaray maçının ardından Zaniolo'ya flaş eleştiri!

Galatasaray, rakibine göre biraz daha fazla rakip ceza sahasına girdi. Girdi de İstanbulspor kalecisinin kurtardığı bir pozisyon yok. Aynı şekilde Muslera'nın da çıkardığı bir şut yok. Bir tek direkten dönen top var.

Erman Toroğlu'dan İstanbulspor - Galatasaray maçının ardından Zaniolo'ya flaş eleştiri!

Tamam ceza sahasına fazla giriyorlar gözüktü ama etkisizdi. İlk yarının son dakikasında pozisyonu bulunca penaltıdan golü yaptılar.

Erman Toroğlu'dan İstanbulspor - Galatasaray maçının ardından Zaniolo'ya flaş eleştiri!

Şimdi bu penaltı pozisyonun bir yorumunu yapmak lazım. Galatasaraylı oyuncu Rashica gelen topa vuruyor, top net bir şekilde auta doğru gidiyor. O sırada İstanbulsporlu Duhan'ın ayağı Rashica'nın ayağına geliyor.

Erman Toroğlu'dan İstanbulspor - Galatasaray maçının ardından Zaniolo'ya flaş eleştiri!

Benim futbol yorumuma göre böyle penaltı olmaz. Ama kural koyucu diyor ki; Ne olursa olsun rakibine tehlikeli bir hareket yapıyorsan ve top oyun alanındaysa penaltıyı vereceksin.

Erman Toroğlu'dan İstanbulspor - Galatasaray maçının ardından Zaniolo'ya flaş eleştiri!

Benim yorumuma göre top oyun alanını terk etmedi ama oyun alanının dışına gidiyor. O top bir başka oyuncu tarafından da oynanabilecek bir bölgeye gitse o zaman olabilirdi ama kural koyucu böyle deyince hiçbir şey yapamazsın. Mantık harici bir yorum.

Erman Toroğlu'dan İstanbulspor - Galatasaray maçının ardından Zaniolo'ya flaş eleştiri!

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri yapıldıkça ibre Galatasaray'a doğru dönmeye başladı. Nereye kadar, Zaniolo oyuna girene kadar.

Erman Toroğlu'dan İstanbulspor - Galatasaray maçının ardından Zaniolo'ya flaş eleştiri!

Beyefendi daha oyuna girerken sinirlendi. Neymiş, tekmeliğini takmamış öyle diyorlar kenardan. Öyle bir pozisyonda atıldı ki inanılır gibi değil!

Erman Toroğlu'dan İstanbulspor - Galatasaray maçının ardından Zaniolo'ya flaş eleştiri!

Aslında hakemin görüş alanındaki bir pozisyon. Zaten hakem gördüğü için sarı kart kullandı. Niye atamadı, yemedi! Niye, çünkü Galatasaraylı oyuncu, büyük takım. Sonra VAR'dan uyarı geldi beyefendi attı. Ama işte siyah beyaz hatalar böyle olunca da MHK haftaya maç veriyor.

Erman Toroğlu'dan İstanbulspor - Galatasaray maçının ardından Zaniolo'ya flaş eleştiri!

İkinci gol zaten işi bitirdi. Çok kalite bir goldü. Şu bir gerçek; Galatasaraylı oyuncular öne geçtikten sonra canla başla defans yapıyorlar, rakibi bozmaya çalışıyorlar. Bu da yedikleri gol oranını düşürüyor. Zaten o zaman hedefe varırsın, kolay gol yersen varamazsın.

Erman Toroğlu'dan İstanbulspor - Galatasaray maçının ardından Zaniolo'ya flaş eleştiri!

Mesela aynı pozisyonlarda öne geçen Fenerbahçe, Galatasaray'ın gol yememek için yaptığı mücadeleyi yapmıyor, yapamıyor. Galatasaray takımında Torreira çok faydalı bir oyuncu. Hem yere sağlam basıyor, hem kendisi az sinirleniyor, hem de rakibi sinirlendiriyor. Kazımcan biraz fazla havaya girmiş. Tuhaf işler yaptı, şansı vardı hor görmediler. Icardi, her zaman Icardi... Ceza alanı içinde bir defans oyuncusu olarak Icardi'yi "Nerede?" diye ararsan şunu iyi bil ki o sırada gol yapıyordur. Onun için bu tarz oyuncunun ceza alanı içinde yanında sevgilisi olacaksın, kol kola gezeceksiniz temas ede ede!

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