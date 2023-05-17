Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk İstanbulspor-Galatasaray maçını yorumladı

Bülent Timurlenk İstanbulspor-Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, konuk olduğu İstanbulspor'u Icardi'nin golleriyle 2-0 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de karşılaşmayı değerlendirirken o isimden övgüyle söz etti. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 08:11
Bülent Timurlenk İstanbulspor-Galatasaray maçını yorumladı

BÜLENT TİMURLENK - SÜPER KAHRAMAN VICTOR NELSSON

Şampiyonluk stresi Okan Buruk'un sırtında öyle bir yük olmuş ki, ligdeki tüm tecrübesine rağmen, "Ben son düzlüğü ideal 11'imle oynarım" fikrinden bir adım geri atmadan götürüyor.

Bülent Timurlenk İstanbulspor-Galatasaray maçını yorumladı

Oysa ki son 3 maçta enerjileri düşük, aksayan Sergio ve Mertens'i 4 gün sonraki Sivas maçı öncesi kulübeye çekebilirdi. Bu ikili yine kötü başladı maça ama daha büyük bir sorun vardı, Icardi de oyunda yoktu.

Bülent Timurlenk İstanbulspor-Galatasaray maçını yorumladı

Kerem'in son paslardaki basiretsizliği, Mertens'in top Galatasaray'dayken verimsizliği ve ekstra şutlarla kendini affettirme peşinde, vücut dili suçluyum ifadesinden kurtulamayan Sergio...

Bülent Timurlenk İstanbulspor-Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray savunması, Başakşehir maçında olduğu gibi ilk yarıda pozisyon vermeden oynarken, hücum hattında isabetli şut yoktu ve geçen haftaki gibi Buruk'un takımı, rakibin yaptığı gereksiz bir penaltıyla ikinci devreye önde gitti.

Bülent Timurlenk İstanbulspor-Galatasaray maçını yorumladı

Bu kez 70'leri beklemedi Buruk, Sergio için. Midtsjö doğru tercihti ama tribünleri taraftarının doldurduğu deplasmanda tek golle önde olan Galatasaray şampiyonluğa giden takım gibi oynamıyordu.

Bülent Timurlenk İstanbulspor-Galatasaray maçını yorumladı

Haftalardır şampiyonluk meşalesini taşıyan adam Torreira, dün yine inanılmaz futbol oynadı, Nelsson da 2-0 öncesi süper kahraman gibi uçup rakibin pozisyonunu bıçak gibi kesti.

Bülent Timurlenk İstanbulspor-Galatasaray maçını yorumladı

Kontrolsüzlük Zaniolo'yu bir gün yakacaktı. Dün oldu bu. Buruk, Barış Alper ile önde baskıyı tazeledi ve Galatasaray bir isabetli şut çeken ev sahibine Icardi'nin ikinci golüyle beyaz bayrağı çektirdi.

Bülent Timurlenk İstanbulspor-Galatasaray maçını yorumladı

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