Bir bakışta 90 dakika

7

Defansın uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çizgisinde Mertens'te kaldı. Onun pasında Oliveira'nın sert şutu yan ağlarda kaldı.

42

G.Saray atağında ceza sahası dışı sol çaprazından Mertens'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

+11

Rashica'nın vuruşu üstten auta giderken, Duhan'ın müdehalesi VAR incelemesi sonrası penaltı olarak değerlendirildi. İcardi, tavana çaktı: 0-1.

+13

Kerem'in pasında defansın uzaklaştıramadığı topu ön direkte çizgi üzerinde tamamlayan İcardi, ağları havalandırdı. Ancak VAR incelemesi sonrasında ofsayt ve iptal kararı çıktı...

75

Oyuna yeni giren Zaniolo, Mehmet Yeşil'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR incelemesi sonrası tehlikeli hareketten kırmızı karta döndü.

87

İcardi'nin indirdiği topla Kerem soldan ceza sahasına girip içeri çevirdi. Penaltı noktasındaki İcardi, müsait durumda farklı şekilde auta gönderdi.

89

Nelsson'un çevirdiği topla atağa kalkan G.Saray'da Kerem'in derin pasında İcardi, karşı karşıya düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.