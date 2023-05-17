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Bir bakışta 90 dakika

Defansın uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çizgisinde Mertens'te kaldı. Onun pasında Oliveira'nın sert şutu yan ağlarda kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Bir bakışta 90 dakika

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Defansın uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çizgisinde Mertens'te kaldı. Onun pasında Oliveira'nın sert şutu yan ağlarda kaldı.

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G.Saray atağında ceza sahası dışı sol çaprazından Mertens'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

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Rashica'nın vuruşu üstten auta giderken, Duhan'ın müdehalesi VAR incelemesi sonrası penaltı olarak değerlendirildi. İcardi, tavana çaktı: 0-1.

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Kerem'in pasında defansın uzaklaştıramadığı topu ön direkte çizgi üzerinde tamamlayan İcardi, ağları havalandırdı. Ancak VAR incelemesi sonrasında ofsayt ve iptal kararı çıktı...

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Oyuna yeni giren Zaniolo, Mehmet Yeşil'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR incelemesi sonrası tehlikeli hareketten kırmızı karta döndü.

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İcardi'nin indirdiği topla Kerem soldan ceza sahasına girip içeri çevirdi. Penaltı noktasındaki İcardi, müsait durumda farklı şekilde auta gönderdi.

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Nelsson'un çevirdiği topla atağa kalkan G.Saray'da Kerem'in derin pasında İcardi, karşı karşıya düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

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