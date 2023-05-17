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‘Artık çok sabırsızız’

Sarı kırmızılı takımın kanat oyuncusu Milot Rashica dün direğe takıldı. 12. dakikada Mertens pasında topla buluşup ceza sahası  dışından nefis bir şut çıkardı; ancak top yan direkten oyun alanına geri döndü. Sahada kaldığı süre boyunca elinden geleni yapan 26 yaşındaki futbolcu, 69’da yerini Zaniolo’ya bıraktı. Rashica karşılaşma sonrası “Şampiyonluğa inanıyoruz. Her hafta daha da yaklaşıyoruz. Ve artık çok sabırsızız” diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
‘Artık çok sabırsızız’
Sarı kırmızılı takımın kanat oyuncusu Milot Rashica dün direğe takıldı. 12. dakikada Mertens pasında topla buluşup ceza sahası dışından nefis bir şut çıkardı; ancak top yan direkten oyun alanına geri döndü. Sahada kaldığı süre boyunca elinden geleni yapan 26 yaşındaki futbolcu, 69'da yerini Zaniolo'ya bıraktı. Rashica karşılaşma sonrası "Şampiyonluğa inanıyoruz. Her hafta daha da yaklaşıyoruz. Ve artık çok sabırsızız" diye konuştu.
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