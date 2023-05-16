Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk mesajı!

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, takımının İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Maçı bir asistle tamamlayan Aktürkoğlu, "Soyunma odasına başkan, yöneticiler giriyor. Biz bir aileyiz. Birbirimizi motive ediyoruz. Başkanımız geldi ve galibiyeti onunla kutladık. İki hafta sonra inşallah Şampiyon Galatasaray olacak." dedi.

Aktürkoğlu ayrıca "Üç maç kazanınca inşallah şampiyon olacağız. Bu inançla hazırlandık. Aile yemeğimizde şampiyonluğa yürüdüğümüzü göstermek istedik. İnanılmaz bir sezon geçiyor. Taraftarımız harika. Kaldı iki maç. İnşallah sezon sonunda kupayı birlikte kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi ile güzel bir uyum yakaladıklarının altını çizen 24 yaşındaki futbolcu "Birbirimize gol attırmayı çok istiyoruz. Golden sonra beni sırtına aldı. Aile ortamı var, kimse üstüne almıyor. Hep birlikte şampiyonluğa yürüyoruz." şeklinde konuştu.