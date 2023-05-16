Haberler Galatasaray İstanbulspor - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı!

İstanbulspor - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 16:56 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 18:58
İstanbulspor - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'ın salı akşamı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İstanbulspor ile oynayacağı maçın VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Cem Özbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR'da ise Erkan Engin ve Ekrem Kan bulunacak.

DİĞER
Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi tarihinde Türkiye için bir ilk! Manchester City Real Madrid'i hezimete uğrattı; finali adı belli oldu...
Alman FETÖ kumpasına geçit yok: Frankfurt Başkonsolosu Tunçer’den Türk gazetecilere ziyaret!
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü
G.Saray'a İtalya şampiyonu Napoli'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi!
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52