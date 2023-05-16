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Galatasaray'da Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı öncesi flaş sözler! "İlk amacımız..."

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar için şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte Buruk'un maç öncesi sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 19:40 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 19:48
Galatasaray'da Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı öncesi flaş sözler! "İlk amacımız..."

Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılılar sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak isterken Okan Buruk karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Artık aslında belli bir yere geldikten sonra çok fazla söylenecek söz olmuyor. Aynı disiplin, aynı konsantrasyon ile sahada olacağız. Bugün zor bir karşılaşma. Rakibimize çok saygı duyuyoruz. Güzel bir atmosfer var. Her şey maç için ideal. Amacımız kazanmak. Her maçı kazandıktan sonra bir sonraki maçı hedef seçmeliyiz. Yine bizimle birlikte olacak seyircimiz. İlk amacımız bugünkü maçı kazanmak. Sacha Boey cezalı, onun dışında kadromuzda bir sıkıntı yok. Tam kadro sahadayız.

Geçen hafta rakibimize çok net pozisyonlar vermesek de 1-0 gibi skorlar her zaman sonuçlar her zaman riskli olur. Bizim için en önemli şey bu maçlarda skor üretmek. Bugün rakibimizin de son haftalarda daha çok topu rakibe verdiğini ve iyi savunma yaptığını görüyoruz. Geçişleri kullandığını düşünüyoruz. İlk maçta bize önde de baskı yapmışlardı. İkisi de olabilir bugün. İkisine de hazırlandık. Ama kalitemiz, isteğimiz, konsantrasyonumuz, fiziksel ve mental olarak çok iyi durumdayız. Bunu sahaya en iyi şekilde yansıtmak zorundayız

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