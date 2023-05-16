Aile gibiyiz

Başakşehir karşısındaki etkili futboluyla övgü alan Kazımcan Karataş, öncelikli isteğinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Takım içindeki arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunun altını çizen genç yıldız, "Bizim ilk günden bu yana tek hedefimiz şampiyonluktu. İçeride çok güzel bir hava var. Aile ortamı var. Bu aile ortamını sahaya yansıtıyoruz. Taraftarımızın coşkusu altında sahaya çıkıyoruz. Bizim için gerçekten büyük bir şans. Bunun için de ben kendi adıma bu şansı yakaladığım için mutluyum" dedi. "Hedefim şampiyonluk. Sonra da Galatasaray'ı Avrupa'da temsil etmek, Şampiyonlar Ligi'nde top oynamak" diye de ekledi.

TELEVİZYONDA İZLİYORDUM

Galatasaray'ın kadro kalitesinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Kazımcan Karataş, "Televizyonda izlediğim, oyun konsolunda oynadığım futbolcu ağabeylerimle şu an aynı sahayı paylaşıyorum. Gerçekten onlar bana çok şey öğrettiler" diye konuştu.

OKAN HOCA BÜYÜK ŞANS

Teknik Direktör Okan Buruk'un gelişimi için çok çaba sarf ettiğine değinen 20 yaşındaki Kazımcan, "Çalıştığım insanlar arasında Okan hocayı birinci sıraya yazabilirim. Okan hoca, bize katkı sağlıyor. Saha içinde saha dışında bize çok iyi örnek oluyor. Güzel konuşmalar yapıyor. Çalıştığım için mutluyum" ifadesini kullandı.