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TRANSFER HABERLERİ - Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Inter formasıyla başarılı bir sezon geçiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:45
TRANSFER HABERLERİ - Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler!

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıran bir açıklama geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler!

Bu sezon Inter formasıyla adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran sözler sarf etti.

TRANSFER HABERLERİ - Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler!

29 yaşındaki milli yıldız, "Çocukluğum Galatasaray formasıyla kupa kazanma hayaliyle geçti. İnsan Galatasaray formasını giymeyi hayal ediyor. Ne zaman, nasıl olur bilmem" dedi.

TRANSFER HABERLERİ - Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler!

Hakan Çalhanoğlu, daha önce de birçok kez Galatasaraylı olduğunu ve bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini dile getirmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler!

Inter'le bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı işlere imza atan milli yıldız, tüm kulvarlarda 44 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler!

Deneyimli isim, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 8 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler!

29 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nun Serie A devi Inter'le olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler!

8 Şubat 1994 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Mannheim altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler!

Sırasıyla Karlsruhe, Hamburg, Leverkusen, Milan ve Inter formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler!

Orta sahanın merkezinde görev yapan milli futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler!

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı ile çıktığı 76 karşılaşmada 17 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler!

2021'den bu yana Inter forması giyen başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro...

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