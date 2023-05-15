TRANSFER HABERLERİ - Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler!

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıran bir açıklama geldi.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıran bir açıklama geldi.
Bu sezon Inter formasıyla adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran sözler sarf etti.
29 yaşındaki milli yıldız, "Çocukluğum Galatasaray formasıyla kupa kazanma hayaliyle geçti. İnsan Galatasaray formasını giymeyi hayal ediyor. Ne zaman, nasıl olur bilmem" dedi.
Hakan Çalhanoğlu, daha önce de birçok kez Galatasaraylı olduğunu ve bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini dile getirmişti.
Inter'le bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı işlere imza atan milli yıldız, tüm kulvarlarda 44 maça çıktı.
Deneyimli isim, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 8 de asist yaptı.
29 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nun Serie A devi Inter'le olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
8 Şubat 1994 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Mannheim altyapısında başladı.
Sırasıyla Karlsruhe, Hamburg, Leverkusen, Milan ve Inter formaları giydi.
Orta sahanın merkezinde görev yapan milli futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı ile çıktığı 76 karşılaşmada 17 gol kaydetti.
2021'den bu yana Inter forması giyen başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro...