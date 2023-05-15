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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Alex Telles'ten vazgeçti! İşte nedeni

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, transferde de harekete geçti. Gündemine eski sol beki Alex Telles'i alan sarı-kırmızılılar, bu transferden vazgeçti. İşte nedeni... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:50
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Alex Telles'ten vazgeçti! İşte nedeni

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Alex Telles'ten vazgeçti! İşte nedeni

Yeni sezonda sol beke takviye düşünen yönetimin radarına Alex Telles girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Alex Telles'ten vazgeçti! İşte nedeni

Bonservisi Manchester United'da olan ve bir sezon daha kontratı bulunan Brezilyalı futbolcu 2014-2016 yılları arasında G.Saray forması giymişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Alex Telles'ten vazgeçti! İşte nedeni

Sabah'ta yer alan habere göre son dönemde düşüş yaşayan Telles'e soğuk bakıldığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Alex Telles'ten vazgeçti! İşte nedeni

Sevilla'da kiralık olarak forma giyen ancak beklentinin uzağında kalan Telles'in ayrılığına Manchester United'ın da sıcak baktığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Alex Telles'ten vazgeçti! İşte nedeni

15 Aralık 1992 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Alex Telles, kariyerine Juventude altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Alex Telles'ten vazgeçti! İşte nedeni

Tecrübeli futbolcu sırasıyla Gremio, Galatasaray, Inter, Porto, Manchester United ve Sevilla formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Alex Telles'ten vazgeçti! İşte nedeni

İtalya pasaportu da bulunan Telles, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Alex Telles'ten vazgeçti! İşte nedeni

Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli isim, Sambacılar'da 11 karşılaşmaya çıktı.

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