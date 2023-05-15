GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Alex Telles'ten vazgeçti! İşte nedeni

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor.
Yeni sezonda sol beke takviye düşünen yönetimin radarına Alex Telles girdi.
Bonservisi Manchester United'da olan ve bir sezon daha kontratı bulunan Brezilyalı futbolcu 2014-2016 yılları arasında G.Saray forması giymişti.
Sabah'ta yer alan habere göre son dönemde düşüş yaşayan Telles'e soğuk bakıldığı kaydedildi.
Sevilla'da kiralık olarak forma giyen ancak beklentinin uzağında kalan Telles'in ayrılığına Manchester United'ın da sıcak baktığı öğrenildi.
15 Aralık 1992 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Alex Telles, kariyerine Juventude altyapısında başladı.
Tecrübeli futbolcu sırasıyla Gremio, Galatasaray, Inter, Porto, Manchester United ve Sevilla formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Telles, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli isim, Sambacılar'da 11 karşılaşmaya çıktı.
Alex Telles'in güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...