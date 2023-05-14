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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Icardi'den sonra o gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket edecek olan sarı-kırmızılılarda gözler forvet transferine çevrildi. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın partnerini de belirledi. İşte o isim... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Icardi'den sonra o gelecek

Galatasaray'ın sezon sonunda elinde sözleşmeli forveti kalmıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Icardi'den sonra o gelecek

Icardi'nin opsiyonu bulunmuyor ve 38 yaşına basacak Bafetimbi Gomis'e veda ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Icardi'den sonra o gelecek

Mostafa Mohamed'in durumu ise satın alma hakkına sahip Nantes'in vereceği karara bağlı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Icardi'den sonra o gelecek

Sarı-kırmızılı kulübün transferde önceliği hücum hattı olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Icardi'den sonra o gelecek

A Planı, Icardi'nin PSG'den bonservisini almak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Icardi'den sonra o gelecek

Icardi'nin dışında forvete üst seviye bir takviye daha yapılacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Icardi'den sonra o gelecek

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Avrupa piyasasında kulüpleri ile henüz sözleşmesini uzatmayan ve sezon sonunda boşa çıkacak yıldızlar listeye alınıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Icardi'den sonra o gelecek

Sabah'ın haberine göre; Lyon'dan Dembele ile uzun süredir ilgilenen Galatasaray'ın radarına İngiltere'den Chuba Akpom takıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Icardi'den sonra o gelecek

Championship ekibi Middlesbrough'da forma giyen Akpom bu sezon 40 maça çıkarken, 29 gol-2 asistle dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Icardi'den sonra o gelecek

Nijerya asıllı İngiliz forvet alt yaş kategorilerinde İngiltere milli formasını giymişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Icardi'den sonra o gelecek

27 yaşındaki Akpom'la Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübü teklif yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Icardi'den sonra o gelecek

Chuba Akpom, bu sezon Middlesbrough formasıyla 40 maça çıktı.

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