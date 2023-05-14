TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü bombası! Icardi'den sonra o gelecek

Galatasaray'ın sezon sonunda elinde sözleşmeli forveti kalmıyor.
Galatasaray'ın sezon sonunda elinde sözleşmeli forveti kalmıyor.
Icardi'nin opsiyonu bulunmuyor ve 38 yaşına basacak Bafetimbi Gomis'e veda ediliyor.
Mostafa Mohamed'in durumu ise satın alma hakkına sahip Nantes'in vereceği karara bağlı.
Sarı-kırmızılı kulübün transferde önceliği hücum hattı olacak.
A Planı, Icardi'nin PSG'den bonservisini almak.
Icardi'nin dışında forvete üst seviye bir takviye daha yapılacak.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Avrupa piyasasında kulüpleri ile henüz sözleşmesini uzatmayan ve sezon sonunda boşa çıkacak yıldızlar listeye alınıyor.
Sabah'ın haberine göre; Lyon'dan Dembele ile uzun süredir ilgilenen Galatasaray'ın radarına İngiltere'den Chuba Akpom takıldı.
Championship ekibi Middlesbrough'da forma giyen Akpom bu sezon 40 maça çıkarken, 29 gol-2 asistle dikkatleri üzerine çekti.
Nijerya asıllı İngiliz forvet alt yaş kategorilerinde İngiltere milli formasını giymişti.
27 yaşındaki Akpom'la Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübü teklif yapmaya hazırlanıyor.
Chuba Akpom, bu sezon Middlesbrough formasıyla 40 maça çıktı.
Nijerya asıllı İngiliz forvet, 29 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
27 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.