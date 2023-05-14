Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kalacak mı? Rashica için resmi açıklama

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kalacak mı? Rashica için resmi açıklama

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica performansıyla teknik heyetin gözüne girdi. Sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği yıldız oyuncu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Rashica'nın bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Norwich, transfer iddiaları ile ilgili resmi açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 13:24
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kalacak mı? Rashica için resmi açıklama

Galatasaray'ın elinde tutmak istediği Milot Rashica'nın kulübü Norwich'ten ilginç bir açıklama geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kalacak mı? Rashica için resmi açıklama

Norwich City Teknik Direktörü David Wagner adeta transfer için, "parayı veren düdüğü çalar" anlamına gelecek ifadeler kullandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kalacak mı? Rashica için resmi açıklama

Wanger oyuncuyla ilgili bir soru üzerine, "Satmak veya yeniden yatırım yapmak için satmak istiyorsanız büyük bir fark var.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kalacak mı? Rashica için resmi açıklama

Doğru oyuncu için doğru teklif gelirse satmaya açığız. Çünkü yatırım yapmayı seviyoruz.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kalacak mı? Rashica için resmi açıklama

Bu yüzden günün sonunda, benim için, bu az ya da çok bir kazan kazan durumu...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kalacak mı? Rashica için resmi açıklama

Bu grubun yeni yüzlere ihtiyacı olduğuna inandığımı açıkça belirtmiş olsam bile" diye konuştu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kalacak mı? Rashica için resmi açıklama

Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan ve bonservisi alınması planlanan Rashica'nın Norwich ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kalacak mı? Rashica için resmi açıklama

Bu sezon Süper Lig'de 23 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da kalacak mı? Rashica için resmi açıklama

Her iki kanatta da forma giyebilen Rachica, forvet arkasında da görev alabiliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan sol bekini buldu! Girişimler başladı
Zaniolo'dan flaş hamle! Beğeni yağmuruna tuttu
👉🏼SANDIKLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Anneler Günü mesajları resimli 2023
Seçim sonuçları canlı!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Son durumu netleşti! Gelecek sezon... Son durumu netleşti! Gelecek sezon... 13:50
Rashica için resmi açıklama! G.Saray'da kalacak mı? Rashica için resmi açıklama! G.Saray'da kalacak mı? 13:08
Kanarya yeni golcüsünü buldu! Kiralam formülü... Kanarya yeni golcüsünü buldu! Kiralam formülü... 12:38
Aslan sol bekini buldu! Girişimler başladı Aslan sol bekini buldu! Girişimler başladı 12:10
Juventus - Cremonese maçı hangi kanalda? Juventus - Cremonese maçı hangi kanalda? 12:07
Bologna - Roma maçı hangi kanalda? Bologna - Roma maçı hangi kanalda? 12:04
Daha Eski
Monza - Napoli maçı hangi kanalda? Monza - Napoli maçı hangi kanalda? 11:58
Fiorentina - Udinese maçı hangi kanalda? Fiorentina - Udinese maçı hangi kanalda? 11:53
Hellas Verona - Torino maçı saat kaçta? Hellas Verona - Torino maçı saat kaçta? 11:48
Trabzonspor'da büyük operasyon! 5 ayrılık daha Trabzonspor'da büyük operasyon! 5 ayrılık daha 11:36
Marsilya - Angers maçı hangi kanalda? Marsilya - Angers maçı hangi kanalda? 11:17
Zaniolo'dan flaş hamle! Beğeni yağmuruna tuttu Zaniolo'dan flaş hamle! Beğeni yağmuruna tuttu 11:10