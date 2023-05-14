Kerem'e dev zam

Kerem Aktürkoğlu, son iki sezondaki başarılı performansının karşılığını aldı. Galatasaray, milli futbolcunun maaşına astronomik bir zam yaptı. Genç yıldızın yıllık ücreti 9'dan 20 milyon liraya yükseldi. Ayrıca bonus maddeleri de konulurken ücretinin 30 milyon TL'yi bulacağı ifade edildi. Takımın en fazla kazanan yerli futbolcusu unvanını eline geçiren Kerem'in, gelecek yıllarda performansına bağlı olarak maaşı 40 milyon TL'ye kadar yükselecek. Yapılan anlaşma gereği sözleşmesindeki serbest kalma maddesi kalktı. Ayrıca 2026'ya kadar olan sözleşmesinin +2 yıl daha uzatılması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 33 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.