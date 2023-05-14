GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson paylaşılamıyor! Sezon sonunda...

Galatasaray'a transfer olduktan sonra ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Nelsson'un peşini bırakmıyorlar.
Galatasaray'a transfer olduktan sonra ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Nelsson'un peşini bırakmıyorlar.
Danimarkalı stoperin son talibi ise Alman Ligi'nin köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen...
Alman ekibinin teknik direktörü Xabi Alonso'nun Danimarkalı stoperi çok istediği ve transfer listesinin başına onun adını yazdığı belirtildi.
2021 yılında Kopenhag'dan Galatasaray'a 7 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon 29 lig maçında görev yaparken 1 asist yaptı.
Leverkusen'in sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalarak resmi teklifte bulunması bekleniyor.
Leverkusen dışında İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla ve Real Betis de Nelsson'un peşinde.
Cimbom'un yıldız oyuncu için beklediği bonservis bedeli 20 milyon euro...
Sarı-kırmızılıların bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı iddia ediliyor.
Galatasaray sezon devam ederken Nelsson'un maaşına zam yapmış, oyuncunun 900 bin euro'luk ücreti 1.3 milyon euro'ya çıkarılmıştı.
VICTOR NELSSON KİMDİR?
Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi. Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.
Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.
Geçtiğimiz sezon Cimbom'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Nelsson, 49 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik performans gösterdi. Nelsson'un G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başarılı oyuncu Danimarka Milli Takımı ile 10 maça çıktı. Danimarkalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16.5 milyon euro...