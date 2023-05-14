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GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson paylaşılamıyor! Sezon sonunda...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın bu sezon en dikkat çeken isimlerinden olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 15:37
GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson paylaşılamıyor! Sezon sonunda...

Galatasaray'a transfer olduktan sonra ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Nelsson'un peşini bırakmıyorlar.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson paylaşılamıyor! Sezon sonunda...

Danimarkalı stoperin son talibi ise Alman Ligi'nin köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen...

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson paylaşılamıyor! Sezon sonunda...

Alman ekibinin teknik direktörü Xabi Alonso'nun Danimarkalı stoperi çok istediği ve transfer listesinin başına onun adını yazdığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson paylaşılamıyor! Sezon sonunda...

2021 yılında Kopenhag'dan Galatasaray'a 7 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon 29 lig maçında görev yaparken 1 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson paylaşılamıyor! Sezon sonunda...

Leverkusen'in sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalarak resmi teklifte bulunması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson paylaşılamıyor! Sezon sonunda...

Leverkusen dışında İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla ve Real Betis de Nelsson'un peşinde.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson paylaşılamıyor! Sezon sonunda...

Cimbom'un yıldız oyuncu için beklediği bonservis bedeli 20 milyon euro...

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson paylaşılamıyor! Sezon sonunda...

Sarı-kırmızılıların bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı iddia ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson paylaşılamıyor! Sezon sonunda...

Galatasaray sezon devam ederken Nelsson'un maaşına zam yapmış, oyuncunun 900 bin euro'luk ücreti 1.3 milyon euro'ya çıkarılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson paylaşılamıyor! Sezon sonunda...

VICTOR NELSSON KİMDİR?

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi. Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson paylaşılamıyor! Sezon sonunda...

Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson paylaşılamıyor! Sezon sonunda...

Geçtiğimiz sezon Cimbom'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Nelsson, 49 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik performans gösterdi. Nelsson'un G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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