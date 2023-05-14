GALATASARAY HABERİ: Ve Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Özellikle Arsenal ve Crsytal Palace, yıldız oyuncuya büyük ilgi gösteriyor.
Sezon başında kadroya girmekte zorlanan Sacha Boey, bulduğu forma şansını çok iyi değerlendirdi ve takımın değişmezleri arasına girdi.
Teknik direktör Okan Buruk da genç oyuncunun performansından oldukça memnun.
Galatasaray yönetimi, Avrupa'dan talipleri bulunan Boey için harekete geçti.
SÖZLEŞMESİ YENİLENİYOR!
22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin yenilenmesi için kollar sıvandı.
Sacha ile de masaya oturacak olan yönetim, sözleşmesinde düzenlemeye gidecek.
Sarı-kırmızılılar oyuncunun anlaşmasını 2026 yılına kadar uzatacak.
480 bin euro kazanan Fransız oyuncunun maaşı da 1.25 milyon euro'ya yükseltilecek.
Bu sezon 30 resmi maçta görev yapan Sacha Boey, 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.