Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Ve Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

GALATASARAY HABERİ: Ve Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey, bu sezonki futboluyla camianın gözbebeği oldu. Taraftarın sevgilisi konumuna gelen 22 yaşındaki sağ bek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girdi. Birçok takımı peşine takan yıldız oyuncu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 15:44
GALATASARAY HABERİ: Ve Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

GALATASARAY HABERİ: Ve Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Özellikle Arsenal ve Crsytal Palace, yıldız oyuncuya büyük ilgi gösteriyor.

GALATASARAY HABERİ: Ve Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Sezon başında kadroya girmekte zorlanan Sacha Boey, bulduğu forma şansını çok iyi değerlendirdi ve takımın değişmezleri arasına girdi.

GALATASARAY HABERİ: Ve Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Teknik direktör Okan Buruk da genç oyuncunun performansından oldukça memnun.

GALATASARAY HABERİ: Ve Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray yönetimi, Avrupa'dan talipleri bulunan Boey için harekete geçti.

GALATASARAY HABERİ: Ve Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

SÖZLEŞMESİ YENİLENİYOR!
22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin yenilenmesi için kollar sıvandı.

GALATASARAY HABERİ: Ve Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Sacha ile de masaya oturacak olan yönetim, sözleşmesinde düzenlemeye gidecek.

GALATASARAY HABERİ: Ve Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Sarı-kırmızılılar oyuncunun anlaşmasını 2026 yılına kadar uzatacak.

GALATASARAY HABERİ: Ve Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

480 bin euro kazanan Fransız oyuncunun maaşı da 1.25 milyon euro'ya yükseltilecek.

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