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Avrupa'da ilk 5 takım arasında

Galatasaray defansı parlıyor. Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Kazımcan'dan oluşan savunma hattı Avrupa'nın majör ligleri içinde en az gol yiyen lider takımlar arasında 5. sırada yer almayı başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Avrupa'da ilk 5 takım arasında
Galatasaray defansı parlıyor. Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Kazımcan'dan oluşan savunma hattı Avrupa'nın majör ligleri içinde en az gol yiyen lider takımlar arasında 5. sırada yer almayı başardı. Kalesinde duvar ören Aslan sadece 26 gol yedi. Listede 11 golle Barcelona ilk sırada yer alırken, onu Panathinaikos (14), Benfica (17) ve Napoli (23) takip etti. İlk 5'e adını yazdıran Cimbom birçok dev ekibini geride bıraktı.
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