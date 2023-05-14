Aslan Dembele

Ligde şampiyonluğa koşan G.Saray, Devler Ligi'nde başarılı olmak için kadrosuna çok önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Mauro İcardi kalsa da kalmasa da kaliteli bir golcü isteyen Cimbom'un hedefindeki en önemli isimlerden biri Fransız forvet Moussa Dembele. Lyon'la sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki süper yıldıza yıllık 2 milyon euro teklif edilmişti. Düşünmek için birkaç gün süre isteyen Dembele bu öneriye sıcak bakmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar artık son pürüzleri de ortadan kaldırarak transferi resmileştirmeyi hedefliyor.