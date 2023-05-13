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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Nabız yoklanıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray, transferde atağa geçti. Sarı-kırmızılıların bir süre önce de gündemine gelen yıldız futbolcu için tekrardan nabız yoklamaya başladığı bildirildi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:51
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Nabız yoklanıyor

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan ve şampiyonluğa odaklanan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Nabız yoklanıyor

Avrupa'da eski günlerine dönmek isteyen sarı-kırmızılıların bol alternatifli bir kadro kurmak için uğraş verdiği ve savunmadan hücum hattına birçok bölgesini güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenilirken stoper konusunda Yerry Mina isminin gündeme geldiği gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Nabız yoklanıyor

Yeni Asır'da yer alan habere göre sözleşmesi 30 Haziran ayında sona erecek olan Everton'ın 28 yaşındaki oyuncusu için nabız yoklayacak olan yönetimin Kolombiyalı stoperi kadrosuna katmayı hedeflediği iddia ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Nabız yoklanıyor

Everton öncesi Barcelona'da görev alan ve daha önce de Türk takımlarının gündemine gelen başarılı isim son 5 sezondur Premier Lig'de görev alıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Nabız yoklanıyor

Kolombiya Milli Takımı'nda da 38 kez mücadele eden oyuncunun milli formayla 7 golü bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Nabız yoklanıyor

1.95 boyundaki oyuncu bu sezon 4'ü lig, 1'i kupa olmak üzere toplam 5 karşılaşmada süre aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Nabız yoklanıyor

416 dakika sahada kalan oyuncu bu süreçte Wolverhampton ile oynanan lig karşılaşmasında fileleri sarsmayı başarmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Nabız yoklanıyor

Kariyerinde 2 kez kırmızı kart gören oyuncu için Avrupa'dan birçok takımın devrede olduğu konuşuluyor

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Nabız yoklanıyor

YERRY MINA KİMDİR?

23 Eylül 1994 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Pasto altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Nabız yoklanıyor

Sırasıyla Santa Fe, Palmeiras, Barcelona ve Everton gibi takımlarda forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Nabız yoklanıyor

2018'den bu yana Everton'da oynayan Mina, 1.95 cm'lik uzun boyuyla dikkat çekti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Nabız yoklanıyor

28 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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