Nelsson’a niyet ona kısmet!

Ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çeken Aslan'da sürpriz bir isim yuvadan uçabilir. Sezon başında Marcao'yu alan ve Nelsson'u bitirmeye yakın olan Sevilla, G.Saray maçlarını takibe devam etti. Fakat Sevilla'nın ilgisini bu kez de Abdülkerim Bardakcı çekti. İspanyollar, Aslan'da Marcao'nun boşluğunu fazlasıyla dolduran 28 yaşındaki stoperi gözüne kestirdi. Nelsson için Cimbom'un kapısını çalacak Sevilla, Abdülkerim için de sürpriz bir hamle yapabilir.



Abdülkerim, 26 maçta 3 gol, 2 asistle hücuma da önemli katkı sağladı.