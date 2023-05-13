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Nelsson’a niyet ona kısmet!

Danimarkalı yıldızı takip eden Sevilla, partneri Abdülkerim’in performansından da etkilendi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Nelsson’a niyet ona kısmet!

Ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çeken Aslan'da sürpriz bir isim yuvadan uçabilir. Sezon başında Marcao'yu alan ve Nelsson'u bitirmeye yakın olan Sevilla, G.Saray maçlarını takibe devam etti. Fakat Sevilla'nın ilgisini bu kez de Abdülkerim Bardakcı çekti. İspanyollar, Aslan'da Marcao'nun boşluğunu fazlasıyla dolduran 28 yaşındaki stoperi gözüne kestirdi. Nelsson için Cimbom'un kapısını çalacak Sevilla, Abdülkerim için de sürpriz bir hamle yapabilir.


Abdülkerim, 26 maçta 3 gol, 2 asistle hücuma da önemli katkı sağladı.

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