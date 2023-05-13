Haberler Galatasaray Mayıslar Aslan’ın!

Mayıslar Aslan’ın!

G.Saray şampiyon olduğu son 4 sezonda mayıs ayındaki 16 maçta 13 galibiyet aldı. Puan kaybı olan 3 karşılaşmaya ise şampiyon çıkılmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Mayıslar Aslan’ın!

Cimbom'da 'Mayıslar Bizimdir' sloganı şampiyonluk yarışında kendisini gösteriyor. Sarıkırmızılılar, şampiyonluğa uzandığı son dört sezonun mayıs ayında çıktığı maçlarda şov yaptı. 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, bu sezonlarda mayıs ayı içinde 16 karşılaşma oynadı. Sahadan tam 13 galibiyetle ayrılan Aslan, 3 maçta ise kayıp yaşadı. Fakat G.Saray bu karşılaşmalara şampiyon unvanıyla çıkmıştı. 2013'te şampiyon geldiği Kadıköy'de F.Bahçe'ye 2-1 kaybetti. 2015'te Çaykur Rizespor deplasmanında son haftada 1-1 berabere kaldı. 2019'da ise yine şampiyon unvanıyla gittiği Sivasspor deplasmanında 4-3 yenildi.


Bu yıl Başakşehir'le başladı
Galatasaray bu sezon mayıs ayındaki ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı. Rakibini 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, gelecek haftalarda İstanbul, Sivas, A.Gücü ve F.Bahçe'yle karşılaşacak. Sezonun haziranda bitmesi bekleniyor.

DİĞER
Pınar Deniz'in sevgilisi Kaan Yıldırım sessizliğini bozdu! 1 milyon 800 bin TL'ye tekne kiraladığı iddialarına açıklama geldi!
'Çeşme'den para akıyor: Demet Özdemir'in yaz tatil için kiraladığı villa fiyatı dudak uçuklattı!
G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!
Samandıra'da Jorge Jesus isyanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'dan sol bek harekatı!
G.Saray'dan forvet atağı! Cenk Ergün görüştü
Teyzeye, halaya, yengeye, anneanneye, babaanneye Anneler Günü mesajları
Eşe, arkadaşa, kardeşe, ablaya Anneler Günü mesajı
Anneler günü mesajı resimli
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den yabancı kuralı için karar! TFF'den yabancı kuralı için karar! 01:19
Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca! Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca! 01:16
G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! 00:45
Beşiktaş'tan 6 numara harekatı! Beşiktaş'tan 6 numara harekatı! 00:38
Samandıra'da Jorge Jesus isyanı! Samandıra'da Jorge Jesus isyanı! 00:12
G.Saray'dan forvet atağı! Cenk Ergün görüştü G.Saray'dan forvet atağı! Cenk Ergün görüştü 00:07
Daha Eski
Cimbom'dan sol bek harekatı! Cimbom'dan sol bek harekatı! 23:58
Lazio beraberliği son anda kurtardı! Lazio beraberliği son anda kurtardı! 23:48
Köln’den 5 gollü galibiyet! Köln’den 5 gollü galibiyet! 23:34
Timur'dan flaş transfer sözleri! Ramos ve Firmino... Timur'dan flaş transfer sözleri! Ramos ve Firmino... 23:33
Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı 23:33
Ziyech'te sürpriz gelişme! F.Bahçe ve Beşiktaş... Ziyech'te sürpriz gelişme! F.Bahçe ve Beşiktaş... 23:33