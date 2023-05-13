Galatasaray'dan sol bek harekatı! Brezilyalı yıldız için dev kapışma

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar yeni sezonun transfer planlamalarına şimdiden başladı.
Cimbom ligi zirvede tamamlayarak gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar yeni sezonun transfer planlamalarına şimdiden başladı.
Cimbom ligi zirvede tamamlayarak gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.
Galatasaray'da transfer edilmesi planlanan için geniş çaplı bir rapor hazırlandı.
Dursun Özbek ve kurmayları, transferlerle ilgili olarak teknik direktör Okan Buruk ile sürekli olarak iletişim halindeydi.
Yönetim, Okan Buruk'un onay verdiği isimler için girişimlere başladı.
Sarı kırmızılıların transfer planlamasındaki temel hedeflerinden biri ise sol bek bölgesi.
İşte detaylar...
Hatay'dan kiraladığı Adekugbe ile devam etmeyi düşünmeyen G.Saray, B. Dortmund'lu Raphael Guerreiro'nun ardından Alex Telles'i de gündemine aldı.
Cimbom, Sevilla'da kiralık oynayan, bonservisi ise Manchester United'da olan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için ön çalışmalara başladı.
Manchester United'ın gelecek sezon da kadroda düşünmediği Alex Telles için G.Saray ile Sevilla arasında yarış olacak.
Telles'in G.Saray'dan gelecek cazip bir teklife hayır demeyeceği belirtiliyor.
Eğer tecrübeli sol bekin transferi gerçekleşmez ise rota Raphael Guerreiro'ya dönecek.
Alex Telles bu sezon 33 karşılaşmada görev aldı.
Sambacı oyuncu bu maçlarda 3 asist kaydetti.
Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.