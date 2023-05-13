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Galatasaray'dan sol bek harekatı! Brezilyalı yıldız için dev kapışma

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gelecek sezon planlaması sürüyor. Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı kırmızlılar sol bek bölgesine yıldız bir ismi transfer etmek istiyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim eski yıldızına imzayı attırmak için harekete geçti. | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Galatasaray'dan Alex Telles bombası!

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Alex Telles bombası!

Sarı kırmızılılar yeni sezonun transfer planlamalarına şimdiden başladı.

Galatasaray'dan Alex Telles bombası!

Cimbom ligi zirvede tamamlayarak gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.

Galatasaray'dan Alex Telles bombası!

Galatasaray'da transfer edilmesi planlanan için geniş çaplı bir rapor hazırlandı.

Galatasaray'dan Alex Telles bombası!

Dursun Özbek ve kurmayları, transferlerle ilgili olarak teknik direktör Okan Buruk ile sürekli olarak iletişim halindeydi.

Galatasaray'dan Alex Telles bombası!

Yönetim, Okan Buruk'un onay verdiği isimler için girişimlere başladı.

Galatasaray'dan Alex Telles bombası!

Sarı kırmızılıların transfer planlamasındaki temel hedeflerinden biri ise sol bek bölgesi.

Galatasaray'dan Alex Telles bombası!

Cimbom'un sol bek adayları arasında birden çok futbolcu var.

Galatasaray'dan Alex Telles bombası!

İşte detaylar...

Galatasaray'dan Alex Telles bombası!

Telles'in G.Saray'dan gelecek cazip bir teklife hayır demeyeceği belirtiliyor.

Galatasaray'dan Alex Telles bombası!

Eğer tecrübeli sol bekin transferi gerçekleşmez ise rota Raphael Guerreiro'ya dönecek.

Galatasaray'dan Alex Telles bombası!

Alex Telles bu sezon 33 karşılaşmada görev aldı.

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