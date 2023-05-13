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Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray, Gomis’in yerine tecrübeli bir golcüyü kadrosuna katmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş’ın da gündemine olan bu oyuncuyu renklerine bağlayıp ezeli rakibine çalım atmayı hedefliyor. İşte detaylar… (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda olan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!

Yönetim sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Bafetimbi Gomis'in yerine bir alternatif arayışına girdi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!

Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim Ümraniyespor'da forma giyen Umut Nayir…

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