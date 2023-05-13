Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda olan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda olan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.
Yönetim sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Bafetimbi Gomis'in yerine bir alternatif arayışına girdi.
Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim Ümraniyespor'da forma giyen Umut Nayir…
Takvim'in haberine göre 27 Süper Lig maçında 15 gole imza atan 29 yaşındaki golcü için Galatasaray'ın Eyüpspor ile bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
Yıldız golcünün Eyüp ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.