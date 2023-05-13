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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk o ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak lider Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanırken o ismi kulübeye çekecek. İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 08:18
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk o ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'de zirve heyecanı tüm hızıyla devam ederken 34. haftaya girilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk o ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Son olarak sahasında Medipol Başakşehir'i mağlup eden lider Galatasaray, İstanbulspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk o ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk o ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray'da bu maç öncesi teknik direktör Okan Buruk'un değişikliğe gitmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk o ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Başakşehir maçında cezalı duruma düşen sağ bek Sacha Boey'in yerine Fransız futbolcu Leo Dubois oynayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk o ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Öte yandan sol bekte görev verdiği Kazımcan Karataş'tan memnun kalan Buruk, bu maçta da genç oyuncuya forma vermeye devam edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk o ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Okan Buruk, son haftalarda eleştirilen tecrübeli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı İstanbulspor karşısında yedek soyundurmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk o ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Portekizli oyuncunun yerine ise orta alanda Fredrik Midtsjö formayı alacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk o ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Başakşehir mücadelesinde sonradan oyuna giren ve takımı rahatlatan Norveçli oyuncu, bu kez ilk 11'de tercih edilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk o ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Okan Buruk, böylece hem formsuz olan Oliveira'ya dinlenme şansı verecek hem de ritmini bulan Midtsjö'yü kesmeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk o ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 karşılaşmanın 5'inde ilk 11'de oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk o ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i:

Muslera, Leo Dubois, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Kerem, Rashica, Mertens, Icardi.

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