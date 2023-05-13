GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk o ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'de zirve heyecanı tüm hızıyla devam ederken 34. haftaya girilecek.
Spor Toto Süper Lig'de zirve heyecanı tüm hızıyla devam ederken 34. haftaya girilecek.
Son olarak sahasında Medipol Başakşehir'i mağlup eden lider Galatasaray, İstanbulspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağını duyurdu.
Galatasaray'da bu maç öncesi teknik direktör Okan Buruk'un değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Başakşehir maçında cezalı duruma düşen sağ bek Sacha Boey'in yerine Fransız futbolcu Leo Dubois oynayacak.
Öte yandan sol bekte görev verdiği Kazımcan Karataş'tan memnun kalan Buruk, bu maçta da genç oyuncuya forma vermeye devam edecek.
Okan Buruk, son haftalarda eleştirilen tecrübeli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı İstanbulspor karşısında yedek soyundurmayı planlıyor.
Portekizli oyuncunun yerine ise orta alanda Fredrik Midtsjö formayı alacak.
Başakşehir mücadelesinde sonradan oyuna giren ve takımı rahatlatan Norveçli oyuncu, bu kez ilk 11'de tercih edilecek.
Okan Buruk, böylece hem formsuz olan Oliveira'ya dinlenme şansı verecek hem de ritmini bulan Midtsjö'yü kesmeyecek.
Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 karşılaşmanın 5'inde ilk 11'de oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i:
Muslera, Leo Dubois, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Kerem, Rashica, Mertens, Icardi.