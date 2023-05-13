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Depremzedeler unutulmadı

G.Saray, Stelp’le yaptığı anlaşmayla yardımlara aracı olacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Depremzedeler unutulmadı
Galatasaray ile merkezi Almanya'da bulunan uluslararası yardım kuruluşu Stelp arasında depremzedeler için yardım anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre depremlerden etkilenen vatandaşlar için ilk etapta 1 milyon euro destek sağlanması öngörülüyor. Bu anlaşmanın önemine değinen Dursun Özbek, "Almanya'daki vatandaşlarımızın, yardımseverlerin topladığı paraların G.Saray vasıtasıyla bölgeye destek için kullanılması amacıyla bir protokol imzalayacağız" dedi. Felaketin unutulmaması çağrısı yapan Özbek, yaraların tamamı sarılana dek bölgedeki faaliyetlere devam edeceklerini ifade etti.
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