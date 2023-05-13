Değişim rüzgarı

Sezonu şampiyon olarak tamamlamak için mücadele eden G.Saray, diğer yandan gelecek yılın kadrosunu kurmak için çalışıyor. Sarı-kırmızılı takımda 4'ü kiralık 8 futbolcunun kontratı sezon sonunda sona erecek. Mata, Okan Kocuk, Gomis ve Emre Taşdemir'le yeni kontrat imzalanmayacak. Mata'nın kramponlarını asıp, Okan Buruk'un teknik heyetinde çalışması bekleniyor. Okan Kocuk'un yerine Günay Güvenç'le ilgileniliyor. Gomis ve Emre Taşdemir'le de vedalaşılacak.



ADEKUGBE GERİ DÖNECEK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 de kiralık futbolcu bulunuyor. Cimbom, PSG'den kiralanan Mauro İcardi ve Norwich City'den kiralanan Milot Rashica'nın bonservisini almak için tüm şartları zorlayacak. Aslan, hem Fransa'da hem İngiltere'de iki oyuncu için görüşmeleri sürdürüyor. Devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralanan Kaan Ayhan için ise sezon sonu beklenecek. Süper Lig'de 3 maçta toplam 93 dakika süre alabilen oyuncunun opsiyonu şu an için kullanılmayacak. Hatayspor'dan kiralanan Sam Adekugbe'nin de eski takımına geri dönmesi bekleniyor.