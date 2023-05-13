Aile bir arada

Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, 'Aile Günü' etkinliğinde bir araya geldi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Futbol Takımı; teknik heyeti, idari kadrosu, futbolcuları ve aileleri, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen Aile Günü etkinliğinde baharı kutladı. Kurulan oyun alanlarında çocuklarla eğlenen futbolcular, keyifli bir gün yaşadı.

ÖZBEK EŞLİK ETTİ

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde organize edilen 'Aile Günü' etkinliğinde çocuklar kurulan oyun parkında doyasıya eğlenirken, mangal keyfi de yaşanadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Fener Ağlama' tezahüratına alkışlayarak eşlik etti.