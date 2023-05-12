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PSG'den Galatasaray'a bir yıldız daha! Wijnaldum’u Aslan’a verecek

PSG’den bir isim daha gündeme girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 06:50
PSG'den Galatasaray'a bir yıldız daha! Wijnaldum’u Aslan’a verecek

Bir süredir PSG'nin Galatasaray'a Wijnaldum'u göndermek istediğine dair haberler çıkıyor. Bu iddiaların arkasındaki ismin Burak Elmas döneminde Galatasaray'da sportif direktörlük yapan Sensibile olduğu öğrenildi. İtalyan isim, PSG'nin kadroda görmek istemediği oyuncuların takımdan ayrılma süreçlerini yönetiyor. Roma'da kiralık oynayan 32 yaşındaki orta sahaya Mourinho bu sezon 1 maçta sadece 584 dakika süre verdi. Bu nedenle Galatasaray kabul etmesi halinde transferin bitme olasılığı yüksek görülüyor.

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