Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! Sergio Ramos ve Firmino...

"ZANIOLO'YA BİRÇOK TEKLİF VAR"

Sarı-kırmızılı idareci özellikle İtalyan ekipleriyle adları geçen Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira için ise, "Zaniolo'ya birçok teklif var. Torreira'yı da soranlar var ama Torreira'nın durumu Okan Hoca'ya bağlı." sözlerini sarf etti.