Haberler Galatasaray Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! Sergio Ramos ve Firmino...

Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! Sergio Ramos ve Firmino...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlama çalışmaları hız kazandı. Transferde operasyonu başkan vekili Erden Timur yönetiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki yıldızlarla görüşmelere başlandı. Öte yandan Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo ve Torreira'nın takımdaki gelecekleri de merak konusu. Transferde birçok isimle temas halinde olan Cimbom'da Sergio Ramos ve Roberto Firmino iddiaları yankı uyandırmıştı. Peki transferde son durum ne? Bu konuda başrolü oynayan Erden Timur, takımın transfer gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 21:38
Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! Sergio Ramos ve Firmino...

Galatasaray'da transfer gündemi her geçen gün ısınıyor.

Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! Sergio Ramos ve Firmino...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumundaki sarı-kırmızılılarda gözler bir yandan da önümüzdeki sezona çevrilmiş durumda.

Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! Sergio Ramos ve Firmino...

Yapılacak takviyelerle iddiasını konuşturmak isteyen yönetim, yıldız isimlere yönelecek.

Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! Sergio Ramos ve Firmino...

Devler Ligi'nde boy göstermek isteyen Aslan, doğrudan katkı verecek futbolcuları listeye ekliyor.

Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! Sergio Ramos ve Firmino...

Yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu.

Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! Sergio Ramos ve Firmino...

PSG'den kiralanan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi, taraftarın en çok ilgi duyduğu konular arasında.

Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! Sergio Ramos ve Firmino...

Öte yandan transfer söylentilerine adı karışan Sergio Ramos ve Roberto Firmino hakkında net ifadeler kullandı.

İşte o sözler...

Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! Sergio Ramos ve Firmino...

"ICARDI KALACAK GİBİ"
Erden Timur, Paris Saint-Germain'den kiraladıkları ve geleceği belirsiz olan Mauro Icardi'yle ilgili, "Mauro Icardi'nin durumu biraz daha uzar. Biz tutmak istiyoruz. Kalacak gibi." dedi.

Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! Sergio Ramos ve Firmino...

"ZANIOLO'YA BİRÇOK TEKLİF VAR"
Sarı-kırmızılı idareci özellikle İtalyan ekipleriyle adları geçen Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira için ise, "Zaniolo'ya birçok teklif var. Torreira'yı da soranlar var ama Torreira'nın durumu Okan Hoca'ya bağlı." sözlerini sarf etti.

Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! Sergio Ramos ve Firmino...

"RAMOS VE FIRMINO İLE İLGİLENMİYORUZ"
Erden Timur, son olarak Sergio Ramos ve Roberto Firmino'nun kesinlikle gündemlerinde olmadığını söyledi.

Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! Sergio Ramos ve Firmino...

Timur, "Sergio Ramos ve Roberto Firmino gündemimizde değil. İkisiyle de ilgilenmiyoruz. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor." diye konuştu.

DİĞER
Dağılan Cankan'ın solisti Malik Ayhan'ın öyle bir değişti ki "Yok artık" dedirtti!
Başkan Erdoğan Bahçelievler'de coşkulu kalabalığa seslendi: "Pazar günü onlara haddini bildirmek benim milletimin görevi"
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 7 futbolcu...
F.Bahçe'den flaş Crespo kararı! Transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı
Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti
HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI
KARİYER BASAMAKLARI SINAV TARİHİ BELLİ OLDU!
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 12 Mayıs 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray sezonun 6. basamakta bitirdi! G.Saray sezonun 6. basamakta bitirdi! 21:39
Timur'dan flaş transfer sözleri! Ramos ve Firmino... Timur'dan flaş transfer sözleri! Ramos ve Firmino... 21:38
Sakaryaspor'un Gençlerbirliği mesaisi sürüyor! Sakaryaspor'un Gençlerbirliği mesaisi sürüyor! 20:54
Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı 20:45
Ziyech'te sürpriz gelişme! F.Bahçe ve Beşiktaş... Ziyech'te sürpriz gelişme! F.Bahçe ve Beşiktaş... 20:43
Beşiktaş Bakü'ye geldi! Beşiktaş Bakü'ye geldi! 19:52
Daha Eski
Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti 19:51
G.Saray da istemişti! Yusuf Kabadayı... G.Saray da istemişti! Yusuf Kabadayı... 19:44
F.Bahçe'den flaş Crespo kararı! Transferi... F.Bahçe'den flaş Crespo kararı! Transferi... 18:46
Arda Turan'a büyük onur! Arda Turan'a büyük onur! 18:25
James bombası! Yeni adresi belli oldu James bombası! Yeni adresi belli oldu 18:23
F.Bahçe-Trabzonspor maçı öncesi flaş seyirci kararı! F.Bahçe-Trabzonspor maçı öncesi flaş seyirci kararı! 18:14