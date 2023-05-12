Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! Sergio Ramos ve Firmino...

Galatasaray'da transfer gündemi her geçen gün ısınıyor.
Galatasaray'da transfer gündemi her geçen gün ısınıyor.
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumundaki sarı-kırmızılılarda gözler bir yandan da önümüzdeki sezona çevrilmiş durumda.
Yapılacak takviyelerle iddiasını konuşturmak isteyen yönetim, yıldız isimlere yönelecek.
Devler Ligi'nde boy göstermek isteyen Aslan, doğrudan katkı verecek futbolcuları listeye ekliyor.
Yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu.
PSG'den kiralanan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi, taraftarın en çok ilgi duyduğu konular arasında.
Öte yandan Nicolo Zaniolo ve Torreira'nın da takımda kalıp kalmayacağı konusunda belirsizlik var.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, transfer gündemleriyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Timur, takımdaki mevcut oyuncular Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo ve Torreira hakkında önemli bilgilendirmeler yaptı.
Öte yandan transfer söylentilerine adı karışan Sergio Ramos ve Roberto Firmino hakkında net ifadeler kullandı.
İşte o sözler...
"ICARDI KALACAK GİBİ"
Erden Timur, Paris Saint-Germain'den kiraladıkları ve geleceği belirsiz olan Mauro Icardi'yle ilgili, "Mauro Icardi'nin durumu biraz daha uzar. Biz tutmak istiyoruz. Kalacak gibi." dedi.
"ZANIOLO'YA BİRÇOK TEKLİF VAR"
Sarı-kırmızılı idareci özellikle İtalyan ekipleriyle adları geçen Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira için ise, "Zaniolo'ya birçok teklif var. Torreira'yı da soranlar var ama Torreira'nın durumu Okan Hoca'ya bağlı." sözlerini sarf etti.
"RAMOS VE FIRMINO İLE İLGİLENMİYORUZ"
Erden Timur, son olarak Sergio Ramos ve Roberto Firmino'nun kesinlikle gündemlerinde olmadığını söyledi.
Timur, "Sergio Ramos ve Roberto Firmino gündemimizde değil. İkisiyle de ilgilenmiyoruz. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor." diye konuştu.