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GALATASARAY HABERLERİ - İlle de Dembele! Cimbom menajeriyle görüştü

Galatasaray, Fransız yıldız Dembele'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Transferde büyük oynayan Cimbom, 26 yaşındaki golcünün menajeriyle temas kurdu. Sarı-kırmızılıların bu transferde İtalya'dan rakibi var. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - İlle de Dembele! Cimbom menajeriyle görüştü

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda...

GALATASARAY HABERLERİ - İlle de Dembele! Cimbom menajeriyle görüştü

Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için daha da güçlü bir kadro oluşturmanın peşinde.

GALATASARAY HABERLERİ - İlle de Dembele! Cimbom menajeriyle görüştü

Takvim'in haberine göre Cimbom'un daha önce de gündeme gelen Moussa Dembele için yeniden atağa kalktığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İlle de Dembele! Cimbom menajeriyle görüştü

4 GOLE KATKI VERDİ

Sarı-kırmızılılar'ın başkan vekili Erden Timur'un Fransız golcünün menajeri ile görüşme gerçekleştirdiği ve transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İlle de Dembele! Cimbom menajeriyle görüştü

Galatasaray, Mauro Icardi ile anlaşsa dahi Dembele transferini sonuçlandırmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İlle de Dembele! Cimbom menajeriyle görüştü

İlk görüşmenin olumlu sonuçlandığı ancak tarafların bir kez daha bir araya geleceği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İlle de Dembele! Cimbom menajeriyle görüştü

Moussa Dembele'yi sadece G.Saray istemiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İlle de Dembele! Cimbom menajeriyle görüştü

İtalya Ligi'nin iddialı ekiplerinden İnter de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dembele için pusuda beklediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İlle de Dembele! Cimbom menajeriyle görüştü

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan yıldız golcü bu sezon 27 karşılaşmada 3 gol atarken 1 kez de asist yaptı.

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