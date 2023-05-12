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GALATASARAY HABERLERİ - Eski Fenerbahçeli yıldızın alternatifi Victor Nelsson oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın bu sezon en başarılı isimleri arasında yer alan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 08:04 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 08:05
GALATASARAY HABERLERİ - Eski Fenerbahçeli yıldızın alternatifi Victor Nelsson oldu!

İtalya Serie A'da Napoli şampiyon oldu... F.Bahçe'den İtalya'ya giden Kim Min-Jae şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Eski Fenerbahçeli yıldızın alternatifi Victor Nelsson oldu!

Güney Koreli savunma oyuncusu sergilediği performansla Avrupa'nın dev takımlarını peşine taktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Eski Fenerbahçeli yıldızın alternatifi Victor Nelsson oldu!

Bu takımlardan Manchester United, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 48 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

GALATASARAY HABERLERİ - Eski Fenerbahçeli yıldızın alternatifi Victor Nelsson oldu!

Kulübü Napoli ise alternatifler peşinde koşmaya başladı...

GALATASARAY HABERLERİ - Eski Fenerbahçeli yıldızın alternatifi Victor Nelsson oldu!

Gelen ilk bilgilere göre Napoli'nin listesinde yer alan isimlerden birisi de Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson.

GALATASARAY HABERLERİ - Eski Fenerbahçeli yıldızın alternatifi Victor Nelsson oldu!

Nelsson, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 1 gol atarken 1 de asiste imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Eski Fenerbahçeli yıldızın alternatifi Victor Nelsson oldu!

Başarılı futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Eski Fenerbahçeli yıldızın alternatifi Victor Nelsson oldu!

VICTOR NELSSON KİMDİR?

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Eski Fenerbahçeli yıldızın alternatifi Victor Nelsson oldu!

Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Eski Fenerbahçeli yıldızın alternatifi Victor Nelsson oldu!

Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Eski Fenerbahçeli yıldızın alternatifi Victor Nelsson oldu!

Geçtiğimiz sezon Cimbom'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Nelsson, 49 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik performans gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Eski Fenerbahçeli yıldızın alternatifi Victor Nelsson oldu!

Başarılı oyuncu Danimarka Milli Takımı ile 10 karşılaşmada görev aldı.

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