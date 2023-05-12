GALATASARAY HABERLERİ - Eski Fenerbahçeli yıldızın alternatifi Victor Nelsson oldu!

İtalya Serie A'da Napoli şampiyon oldu... F.Bahçe'den İtalya'ya giden Kim Min-Jae şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.
İtalya Serie A'da Napoli şampiyon oldu... F.Bahçe'den İtalya'ya giden Kim Min-Jae şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.
Güney Koreli savunma oyuncusu sergilediği performansla Avrupa'nın dev takımlarını peşine taktı.
Bu takımlardan Manchester United, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 48 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.
Kulübü Napoli ise alternatifler peşinde koşmaya başladı...
Gelen ilk bilgilere göre Napoli'nin listesinde yer alan isimlerden birisi de Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson.
Nelsson, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 1 gol atarken 1 de asiste imzasını attı.
Başarılı futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
VICTOR NELSSON KİMDİR?
Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.
Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.
Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.
Geçtiğimiz sezon Cimbom'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Nelsson, 49 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik performans gösterdi.
Başarılı oyuncu Danimarka Milli Takımı ile 10 karşılaşmada görev aldı.
Danimarkalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16.5 milyon euro...