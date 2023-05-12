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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Transfer...

Galatasaray Spor Kulübü, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için başlattığı kampanya doğrultusunda uluslararası bir yardım kuruluşuyla anlaşma imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Dursun Özbek, Icardi ile ilgili sorulan soruya da yanıt verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 17:18
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Transfer...

Galatasaray, merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan uluslararası düzeyde bir yardım kuruluşu ile yardım anlaşması imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Transfer...

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Stelp Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Eren, Galatasaray Spor Kulübü Üyesi ve Stelp Gönüllüsü Erkin Köksal katılım gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Transfer...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Transfer...

Özbek, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi ile ilgili de konuştu. İşte Özbek'in açıklamaları...

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Transfer...

"GALATASARAY TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM KURULUŞUDUR"

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depremzede çocukları bölgeden almış, İstanbul'a getirmiş. Bütün kulüplere çağrı yapıldı. Oyuncularınızdan bazılarını getirin, bu çocuklarla karma bir maç yapalım, moral ve motivasyon olsun dediler. Ne yapacaktık? Galatasaray olarak oraya gelmeyiz mi diyecektik?

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Transfer...

Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur ve bunun getirdiği bazı şeyler var. Oradaki çocukların sevinçlerini görmüşsünüzdür.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Transfer...

Televizyonda gördükleri futbolcularla beraber top oynamaları, futbolculara sarılmaları... Galatasaray, Türkiye'dir. Türkiye'nin acıları, Galatasaray'ın da acılarıdır. Kulüpteki herkes, bu acılara dertlenmek zorundadır."

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Transfer...

"STTUTGART İLE YARDIM MAÇI YAPACAĞIZ"

Stuttgart ile maç yapacağız, takımı oraya götüreceğim. Elde edilen gelirler de deprem bölgesine yaptığımız yardımlarda kullanılacak."

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Transfer...

VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF

"Federasyona gittiğimde Volkan Demirel ile karşılaştım. Biz gelip Hatay'da oynayalım dedim. Volkan, 'Başkanım sporcularımızın hepsi gitti' dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Transfer...

Dedim sporcu olmasa da birilerini bul, Hatayspor formasını giydir. Biz orada bir gösteri maçı gibi, dostluk maçı gibi oynayalım demiştim. Hatayspor'un başkanı da oradaydı. Onlar da buna sıcak bakıyor. Bunu geliştiriyoruz."

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Transfer...

"ICARDI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİ BAŞKA BİR TOPLANTIDA AÇIKLARIM"

"Icardi önemli bir futbolcumuz, kendisi hakkındaki görüşlerimi başka bir toplantıda açıklarım. Toplantının konusu, deprem felaketine uğramış bölgelerin yaralarının sarılması. Unutmayalım, unutturmayalım diyoruz. Basın mensupları da bizim sesimiz. Cumartesi günü göreceğiz."

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