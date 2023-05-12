GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Transfer...

Dedim sporcu olmasa da birilerini bul, Hatayspor formasını giydir. Biz orada bir gösteri maçı gibi, dostluk maçı gibi oynayalım demiştim. Hatayspor'un başkanı da oradaydı. Onlar da buna sıcak bakıyor. Bunu geliştiriyoruz."