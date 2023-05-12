GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması da büyük önem taşıyor.
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması da büyük önem taşıyor.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Cimbom, Devler Ligi'ne kalabilecek kadro için kolları sıvadı.
Kalitesini daha da artıracak bir yapı oluşturmayı amaçlayan Aslan'da gelecek-gidecek isimler üzerinde çalışmalar yapılıyor.
Hummalı bir operasyon yürüten sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket ediyor.
Bu sezon Galatasaray'da yıldızını parlatan birçok oyuncu, transferin gözdesi konumuna geldi.
Özellikle Sacha Boey ve Nelsson ikilisi performanslarıyla zirve yaptı.
2 oyuncu da Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.
Genç sağ bek Sacha Boey'e İngiltere'den ciddi talipler çıktı.
Arsenal ve Crystal Palace, yıldız futbolcu ile ciddi olarak ilgileniyor.
Galatasaray'ın Boey için belirlediği minimum bonservis bedeli ise 25 milyon euro.
Boey için görüşmeler sürerken, performansıyla Süper Lig'e damga vuran Victor Nelsson ile ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.
SEVILLA'NIN NELSSON ISRARI!
İspanyol devi Sevilla'nın Victor Nelsson aşkı yeniden alevlendi.
Endülüs ekibinin, Danimarkalı stoper için oldukça istekli olduğu ve yaz transfer döneminin açılmasıyla resmi adımları atacağı kaydedildi.
Fichajes'in haberine göre; Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Nelsson'un imza atması için özellikle ısrar edeceği ifade edildi.
Sevilla'nın savunmada Marcao-Nelsson tandemi kurmak istediği ve Galatasaray ile pazarlıklara hazır olduğu belirtildi.
Son dönemde yaptığı oyuncu satışlarıyla kasasını dolduran İspanyol ekibinin, Nelsson'un transferinde maddi zorluk yaşamayacağının altı çizildi.
Ekonomik olarak kendine güvense de mümkün olan en uygun bonservis bedeline transferi bitirmek istediği bildirildi.
Bu sezon Galatasaray'da 31 resmi maça çıkan Victor Nelsson, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Güncel piyasa değeri 16.5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki savunmacının sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.