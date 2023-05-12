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GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Victor Nelsson yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Danimarkalı stoper, kariyerinde yeni bir adım atmak için Avrupa'nın yolunu tutmaya sıcak bakıyor. Birçok kulübün peşinde olduğu 24 yaşındaki oyuncunun yeni adresiyle ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 20:46
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması da büyük önem taşıyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Cimbom, Devler Ligi'ne kalabilecek kadro için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Kalitesini daha da artıracak bir yapı oluşturmayı amaçlayan Aslan'da gelecek-gidecek isimler üzerinde çalışmalar yapılıyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Hummalı bir operasyon yürüten sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Bu sezon Galatasaray'da yıldızını parlatan birçok oyuncu, transferin gözdesi konumuna geldi.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Özellikle Sacha Boey ve Nelsson ikilisi performanslarıyla zirve yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

2 oyuncu da Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Genç sağ bek Sacha Boey'e İngiltere'den ciddi talipler çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Arsenal ve Crystal Palace, yıldız futbolcu ile ciddi olarak ilgileniyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın Boey için belirlediği minimum bonservis bedeli ise 25 milyon euro.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Boey için görüşmeler sürerken, performansıyla Süper Lig'e damga vuran Victor Nelsson ile ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

SEVILLA'NIN NELSSON ISRARI!
İspanyol devi Sevilla'nın Victor Nelsson aşkı yeniden alevlendi.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Endülüs ekibinin, Danimarkalı stoper için oldukça istekli olduğu ve yaz transfer döneminin açılmasıyla resmi adımları atacağı kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Fichajes'in haberine göre; Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Nelsson'un imza atması için özellikle ısrar edeceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Sevilla'nın savunmada Marcao-Nelsson tandemi kurmak istediği ve Galatasaray ile pazarlıklara hazır olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Son dönemde yaptığı oyuncu satışlarıyla kasasını dolduran İspanyol ekibinin, Nelsson'un transferinde maddi zorluk yaşamayacağının altı çizildi.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Ekonomik olarak kendine güvense de mümkün olan en uygun bonservis bedeline transferi bitirmek istediği bildirildi.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Bu sezon Galatasaray'da 31 resmi maça çıkan Victor Nelsson, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı

Güncel piyasa değeri 16.5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki savunmacının sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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