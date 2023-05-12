Almanlar duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı

Spor Toto Süper Lig'de bitime haftalar kala şampiyonluk yarışı kızıştı.
Spor Toto Süper Lig'de bitime haftalar kala şampiyonluk yarışı kızıştı.
Ligin 33. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti.
Son iki maçını kazanamayan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golü penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 73'e yükseltti.
Son haftaların formda takımı Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanına konuk oldu.
Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar (2) ve Cenk Tosun kaydetti.
Bir maç fazlası da bulunan Kara Kartal, bu galibiyetle puanını 68'e çıkararak ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitledi.
Zirve yarışında kıran kırana mücadele sürerken, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.
Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hamleleri merak edilirken, Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN IAGO'YA KANCA!
Fussball Transfers'te yer alan habere göre; Beşiktaş ile Galatasaray, Augsburg forması giyen Brezilyalı sol bek Iago'yu transfer etmek istiyor.
Haberde iki takımın 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini yazılırken, Iago'nun sezon sonunda Alman ekibinden ayrılabileceği belirtildi.
IAGO KİMDİR?
Tam adı Iago Amaral Borduchi olan futbolcu, 23 Mayıs 1997 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Brezilyalı oyuncu, futbola ülkesinin takımlarında Atletico Monte Azul'un altyapısında başladı.
Internacional altyapısında da forma giyen Iago, Ocak 2017'de A takıma yükseldi.
2.5 sezon boyunda Brezilya ekibinde top koşturan 26 yaşındaki sol bek, 2019 yılında 6.5 milyon Euro karşılığında Augsburg'a transfer oldu.
Bu sezon Alman ekibiyle 24 maçta süre alan Iago, 2 asist kaydetti.
Brezilyalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Iago'nun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.