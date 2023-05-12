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Almanlar duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Gelecek sezon zirve mücadelesi verecek olan Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, iki ezeli rakibin Brezilyalı sol beki gündemine aldığını yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 16:32
Almanlar duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı

Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

Almanlar duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar (2) ve Cenk Tosun kaydetti.

Almanlar duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı

Bir maç fazlası da bulunan Kara Kartal, bu galibiyetle puanını 68'e çıkararak ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitledi.

Almanlar duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı

Zirve yarışında kıran kırana mücadele sürerken, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

Almanlar duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hamleleri merak edilirken, Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Almanlar duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN IAGO'YA KANCA!

Fussball Transfers'te yer alan habere göre; Beşiktaş ile Galatasaray, Augsburg forması giyen Brezilyalı sol bek Iago'yu transfer etmek istiyor.

Almanlar duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı

Haberde iki takımın 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini yazılırken, Iago'nun sezon sonunda Alman ekibinden ayrılabileceği belirtildi.

Almanlar duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı

IAGO KİMDİR?

Tam adı Iago Amaral Borduchi olan futbolcu, 23 Mayıs 1997 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

Almanlar duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı

Brezilyalı oyuncu, futbola ülkesinin takımlarında Atletico Monte Azul'un altyapısında başladı.

Almanlar duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı

Internacional altyapısında da forma giyen Iago, Ocak 2017'de A takıma yükseldi.

Almanlar duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı

2.5 sezon boyunda Brezilya ekibinde top koşturan 26 yaşındaki sol bek, 2019 yılında 6.5 milyon Euro karşılığında Augsburg'a transfer oldu.

Almanlar duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı

Bu sezon Alman ekibiyle 24 maçta süre alan Iago, 2 asist kaydetti.

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