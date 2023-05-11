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Galatasaray'da Rashica'nın geleceği belli oldu! Sezon sonu...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması yapılmaya başlandı. Sarı kırmızılı yönetim 1 yıllığına kiraladığı Rashica'yı takımda tutmak istiyor. Konuyla ilgili İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 19:55
Galatasaray'da Rashica'nın geleceği belli oldu! Sezon sonu...

Aslan, transfer ettiği isimlerden maksimum performans almayı başardı.

Galatasaray'da Rashica'nın geleceği belli oldu! Sezon sonu...

Bu oyuncuların arasında Milot Rashica da yer alıyor.

Galatasaray'da Rashica'nın geleceği belli oldu! Sezon sonu...

Kosovalı oyuncu takıma sezon başında dahil olmuştu.

Galatasaray'da Rashica'nın geleceği belli oldu! Sezon sonu...

Galatasaray, oyuncuyu İngiliz ekibi Norwich City'den kiralamış ve futbolcuya bu sezon için 1.5 milyon euro maaş ödemişti.

Galatasaray'da Rashica'nın geleceği belli oldu! Sezon sonu...

Sarı-kırmızılı ekip oyuncunun performansından memnun kaldı.

Galatasaray'da Rashica'nın geleceği belli oldu! Sezon sonu...

Galatasaray yönetimi, sezon sonu İngiltere'ye dönecek olan 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini alma kararı almıştı.

Galatasaray'da Rashica'nın geleceği belli oldu! Sezon sonu...

Ancak transfer yarışına Burnley'nin de dahil olduğu ortaya çıkmıştı.

Galatasaray'da Rashica'nın geleceği belli oldu! Sezon sonu...

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İngiliz basınından derlediği habere göre, oyuncunun tercihinin Galatasaray olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da Rashica'nın geleceği belli oldu! Sezon sonu...

Haberde Rashica'nın kalbinin Türkiye'de olduğu ve Galatasaray'da forma giymeye devam etmek istediği ifade edildi.

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