Galatasaray'da Rashica'nın geleceği belli oldu! Sezon sonu...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluğa göz kırpmış durumda.
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluğa göz kırpmış durumda.
Özellikle sezon başı ve devre arasında yaptığı takviyelerle gücüne güç katan sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi olan Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor.
Cimbom, bu sezon Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katmıştı.
Aslan, transfer ettiği isimlerden maksimum performans almayı başardı.
Bu oyuncuların arasında Milot Rashica da yer alıyor.
Kosovalı oyuncu takıma sezon başında dahil olmuştu.
Galatasaray, oyuncuyu İngiliz ekibi Norwich City'den kiralamış ve futbolcuya bu sezon için 1.5 milyon euro maaş ödemişti.
Sarı-kırmızılı ekip oyuncunun performansından memnun kaldı.
Galatasaray yönetimi, sezon sonu İngiltere'ye dönecek olan 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini alma kararı almıştı.
Ancak transfer yarışına Burnley'nin de dahil olduğu ortaya çıkmıştı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İngiliz basınından derlediği habere göre, oyuncunun tercihinin Galatasaray olduğu iddia edildi.
Haberde Rashica'nın kalbinin Türkiye'de olduğu ve Galatasaray'da forma giymeye devam etmek istediği ifade edildi.
Kosovalı oyuncunun bonservis değeri 7.5 milyon euro olarak biliniyor.
Rashica, Süper Lig'de 23 maçta forma giydi.
26 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.