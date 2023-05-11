Galatasaray'da Lucas Torreira korkusu! Menajeriyle temasa geçildi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri oldu.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri oldu.
Yaptığı takviyelerle dünya çapında yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, çok sayıda dünya yıldızını takıma kazandırdı.
Galatasaray'ın en çok ses getiren transferlerinden biri de Lucas Torreira oldu.
Cimbom, geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Arsenal'de bulunan Uruguaylı yıldızı kadrosuna kattı.
Torreira ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Arsenal'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Spor Toto Süper Lig'de topladığı 73 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, mücadeleci yapısı ve oyuna katkısıyla taraftarların en çok sevdiği isimlerden biri oldu.
15 milyon Euro değer biçilen Uruguaylı futbolcuya Avrupa'dan birçok kulüp yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor.
İTALYANLAR PEŞİNDE
Takvim'in haberine göre; 27 yaşındaki Torreira ile İtalya'nın dev kulüplerinden biri olan Milan'ın dışında bu sezon şampiyonluğa ulaşan Napoli ciddi şekilde ilgileniyor.
Ayrıca gelecek adına projeler üreten İngiliz ekibi Newcastle United da Torreira'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
Söz konusu kulüplerin Torreira'nın menajeriyle ilk teması kurduğu ve önümüzdeki haftalarda Galatasaray ile de masaya oturmak için fırsat kolladığı öğrenildi.
Okan Buruk'un vazgeçilmelerinden olan Lucas Torreira Avrupa takımlarının gözdesi olurken, yönetim ise reddedilemeyecek cazip bir teklif gelmezse Torreira'yı bırakmak istemiyor.
Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı.
Uruguaylı yıldız, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.