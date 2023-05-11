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Galatasaray'da Lucas Torreira korkusu! Menajeriyle temasa geçildi

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, kadroyu korumak istiyor. Sezon başında Arsenal'den transfer edilen Lucas Torreira'nın geleceği merak konusu. Üç takımın Uruguaylı oyuncunun menajeriyle temas kurduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Galatasaray'da Lucas Torreira korkusu! Menajeriyle temasa geçildi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri oldu.

Galatasaray'da Lucas Torreira korkusu! Menajeriyle temasa geçildi

Yaptığı takviyelerle dünya çapında yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, çok sayıda dünya yıldızını takıma kazandırdı.

Galatasaray'da Lucas Torreira korkusu! Menajeriyle temasa geçildi

Galatasaray'ın en çok ses getiren transferlerinden biri de Lucas Torreira oldu.

Galatasaray'da Lucas Torreira korkusu! Menajeriyle temasa geçildi

Cimbom, geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Arsenal'de bulunan Uruguaylı yıldızı kadrosuna kattı.

Galatasaray'da Lucas Torreira korkusu! Menajeriyle temasa geçildi

Torreira ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Arsenal'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray'da Lucas Torreira korkusu! Menajeriyle temasa geçildi

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 73 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, mücadeleci yapısı ve oyuna katkısıyla taraftarların en çok sevdiği isimlerden biri oldu.

Galatasaray'da Lucas Torreira korkusu! Menajeriyle temasa geçildi

15 milyon Euro değer biçilen Uruguaylı futbolcuya Avrupa'dan birçok kulüp yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor.

Galatasaray'da Lucas Torreira korkusu! Menajeriyle temasa geçildi

İTALYANLAR PEŞİNDE

Takvim'in haberine göre; 27 yaşındaki Torreira ile İtalya'nın dev kulüplerinden biri olan Milan'ın dışında bu sezon şampiyonluğa ulaşan Napoli ciddi şekilde ilgileniyor.

Galatasaray'da Lucas Torreira korkusu! Menajeriyle temasa geçildi

Ayrıca gelecek adına projeler üreten İngiliz ekibi Newcastle United da Torreira'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Galatasaray'da Lucas Torreira korkusu! Menajeriyle temasa geçildi

Söz konusu kulüplerin Torreira'nın menajeriyle ilk teması kurduğu ve önümüzdeki haftalarda Galatasaray ile de masaya oturmak için fırsat kolladığı öğrenildi.

Galatasaray'da Lucas Torreira korkusu! Menajeriyle temasa geçildi

Okan Buruk'un vazgeçilmelerinden olan Lucas Torreira Avrupa takımlarının gözdesi olurken, yönetim ise reddedilemeyecek cazip bir teklif gelmezse Torreira'yı bırakmak istemiyor.

Galatasaray'da Lucas Torreira korkusu! Menajeriyle temasa geçildi

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı.

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