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GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira transferinde olay gelişme! İtalyan devi o rakamı gözden çıkardı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki istikrarlı futboluyla göz dolduran Lucas Torreira transferde Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların bu sezonki en flaş isimlerinden biri olan Uruguaylı orta sahaya birçok kulüp ilgi gösteriyor. Bu takımların başında İtalya Serie A ekibi Lazio geliyor. Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Çizme ekibi, Torreira'nın transferinde oldukça istekli. Öyle ki bonservis olarak ödemeye hazır oldukları rakam da belli oldu. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 20:23
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira transferinde olay gelişme! İtalyan devi o rakamı gözden çıkardı

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, transferde paylaşılamıyor.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira transferinde olay gelişme! İtalyan devi o rakamı gözden çıkardı

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, camiada büyük beğeni topladı.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira transferinde olay gelişme! İtalyan devi o rakamı gözden çıkardı

İstikrarlı bir grafiği olan Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un değişilmezleri arasında yer alıyor.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira transferinde olay gelişme! İtalyan devi o rakamı gözden çıkardı

Bu sezon Süper Lig'de 27 maçta sahaya çıkan yıldız futbolcu orta sahada takımın dinamosu görevini görüyor.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira transferinde olay gelişme! İtalyan devi o rakamı gözden çıkardı

Sahada basmadık yer bırakmayan Torreira, hırslı yapısıyla da takımı ateşliyor.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira transferinde olay gelişme! İtalyan devi o rakamı gözden çıkardı

Sezon başında Arsenal'dan kadroya dahil edilen Uruguaylı futbolcu, kısa sürede uyum sağlayarak takıma büyük katkı verdi.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira transferinde olay gelişme! İtalyan devi o rakamı gözden çıkardı

Performansıyla alkış alan Torreira, transferde Avrupa kulüplerinin ilgisine girdi.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira transferinde olay gelişme! İtalyan devi o rakamı gözden çıkardı

Birçok kulüp yaz transfer sezonunda yıldız ismi kadrosuna katmak için pusuda bekliyor.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira transferinde olay gelişme! İtalyan devi o rakamı gözden çıkardı

Bu ekiplerden en ciddisi ise İtalya Serie A ekibi Lazio olarak dikkat çekti.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira transferinde olay gelişme! İtalyan devi o rakamı gözden çıkardı

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Torreira'yı kadrosuna görmeyi çok istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira transferinde olay gelişme! İtalyan devi o rakamı gözden çıkardı

Transfer raporunu yönetime sunan Sarri, Uruguaylı oyuncuyu liste başına aldı.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira transferinde olay gelişme! İtalyan devi o rakamı gözden çıkardı

Lazio yönetimi de Lucas Torreira için ödemeye hazır olduğu bonservis bedelini belirledi.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira transferinde olay gelişme! İtalyan devi o rakamı gözden çıkardı

calciomercatoweb'in haberine göre; İtalya Serie A ekibi Lazio, 12 milyon euro'luk bonservis ücreti için Galatasaray ile pazarlık yapmaya istekli.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira transferinde olay gelişme! İtalyan devi o rakamı gözden çıkardı

Söz konusu haberde; Napoli ve Juventus'un da Lucas Torreira'nın transferinde devrede olduğu ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira transferinde olay gelişme! İtalyan devi o rakamı gözden çıkardı

Yaz transfer sezonunun açılmasıyla birlikte somut adımların atılması bekleniyor.

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