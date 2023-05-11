GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira transferinde olay gelişme! İtalyan devi o rakamı gözden çıkardı

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, transferde paylaşılamıyor.
Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, transferde paylaşılamıyor.
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, camiada büyük beğeni topladı.
İstikrarlı bir grafiği olan Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un değişilmezleri arasında yer alıyor.
Bu sezon Süper Lig'de 27 maçta sahaya çıkan yıldız futbolcu orta sahada takımın dinamosu görevini görüyor.
Sahada basmadık yer bırakmayan Torreira, hırslı yapısıyla da takımı ateşliyor.
Sezon başında Arsenal'dan kadroya dahil edilen Uruguaylı futbolcu, kısa sürede uyum sağlayarak takıma büyük katkı verdi.
Performansıyla alkış alan Torreira, transferde Avrupa kulüplerinin ilgisine girdi.
Birçok kulüp yaz transfer sezonunda yıldız ismi kadrosuna katmak için pusuda bekliyor.
Bu ekiplerden en ciddisi ise İtalya Serie A ekibi Lazio olarak dikkat çekti.
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Torreira'yı kadrosuna görmeyi çok istiyor.
Transfer raporunu yönetime sunan Sarri, Uruguaylı oyuncuyu liste başına aldı.
Lazio yönetimi de Lucas Torreira için ödemeye hazır olduğu bonservis bedelini belirledi.
calciomercatoweb'in haberine göre; İtalya Serie A ekibi Lazio, 12 milyon euro'luk bonservis ücreti için Galatasaray ile pazarlık yapmaya istekli.
Söz konusu haberde; Napoli ve Juventus'un da Lucas Torreira'nın transferinde devrede olduğu ifade edildi.
Yaz transfer sezonunun açılmasıyla birlikte somut adımların atılması bekleniyor.
Lucas Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.