Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da şimdiden gelecek sezon için çalışmalar başladı. Sarı kırmızılılar bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da kadrosuna yıldız isimleri dahil etmek istiyor. Bu anlamda Cimbom'da gündeme gelen isimlerden birisi de Manchester City formasını terleten İlkay Gündoğan olmuştu. Son olarak futbolcudan geleceği hakkında kritik karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:25
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da tek hedef sezonu şampiyon tamamlamak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

Sarı kırmızılılar bir yandan da şimdiden gelecek sezon planlamasına başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

Cimbom'da bu anlamda hedef kadroya yıldız isimleri dahil etmek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

Galatasaray'da listeye dahil edilen isimlerden birisi de İlkay Gündoğan olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

Manchester City formasını terleten yıldız isimden geleceği hakkında flaş karar geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

Akşam'ın derlediği habere göre İspanyol basını tarafından futbolcunun transferi resmen duyurdu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

Futbolcunun Barcelona'ya gelmek istediği ve maaşında büyük bir fedakarlık yapacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

32 yaşındaki oyuncunun Barcelona'da forma terletmek için bu indirimi kabul ettiği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

Bu gelişme ile beraber İlkay Gündoğan'ın, Barcelona transferinde herhangi bir engel kalmadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

Ayrıca Barcelona teknik direktörü Xavi'nin de futbolcunun transferini ısrarla istediği ve kulübün eski günlerine dönmesinde İlkay Gündoğan'ın, Gavi ile kilit rol oynayacağını düşündüğü ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Haberde Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin de İlkay Gündoğan ile transfer için bizzat görüştüğü belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

Xavi'nin, yıldız oyuncuyu orta sahanın merkezine koyacağı ve tüm pas opsiyonlarını İlkay'ın yönlendireceği gelen bir başka bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALIYOR

Manchester City forması ile bu sezon 45 maça çıkan İlkay Gündoğan, 7 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

Futbolcu takımının gerek Premier Lig'de lider olmasında gerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turuna yükselmesinde kilit isimlerden birisi oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

Yıldız ismin transfer durumu futbol dünyası tarafından merakla takip ediliyor.

DİĞER
Real Madrid - Manchester City maçında olay! Haaland'ın babası Alf Inge rezil oldu!
CHP’lilerden böbrek karşılığı para skandalı! Kandırarak böbreğini aldılar: "Başıma bir şey gelirse sorumlusu dava açtığım kişiler"
G.Saray transferde bombaları patlatıyor!
Sacha Boey İngilizlerin gözdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi transferinde G.Saray'a yeni rakip!
G.Saray'da yönetimi düşündüren sorun!
Twitter'da sesli ve görüntülü arama dönemi
2023 Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
İstanbul barajları doluluk oranı 10 Mayıs 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe TFF'ye başvurdu! Göztepe TFF'ye başvurdu! 12:43
Ergin Ataman'dan Panathinaikos açıklaması! Ergin Ataman'dan Panathinaikos açıklaması! 12:34
Adı G.Saray'la anılıyordu! İlkay'dan flaş karar geldi Adı G.Saray'la anılıyordu! İlkay'dan flaş karar geldi 12:25
G.Saray transferde bombaları patlatıyor! G.Saray transferde bombaları patlatıyor! 11:55
Beşiktaş’a Redmond'dan kötü haber! Beşiktaş’a Redmond'dan kötü haber! 11:49
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecan! UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecan! 11:32
Daha Eski
G.Saray'da yönetimi düşündüren sorun! G.Saray'da yönetimi düşündüren sorun! 11:28
Eczacıbaşı Dynavit ile F.Bahçe Opet serisinde 3. maç Eczacıbaşı Dynavit ile F.Bahçe Opet serisinde 3. maç 11:22
Sacha Boey İngilizlerin gözdesi! Sacha Boey İngilizlerin gözdesi! 11:09
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:39
İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 10:35
TFF'den flaş yeni yabancı kuralı kararı! TFF'den flaş yeni yabancı kuralı kararı! 10:04