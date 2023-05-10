TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan'dan flaş karar geldi!

Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da tek hedef sezonu şampiyon tamamlamak.
Sarı kırmızılılar bir yandan da şimdiden gelecek sezon planlamasına başladı.
Cimbom'da bu anlamda hedef kadroya yıldız isimleri dahil etmek.
Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da tek hedef sezonu şampiyon tamamlamak.
Sarı kırmızılılar bir yandan da şimdiden gelecek sezon planlamasına başladı.
Cimbom'da bu anlamda hedef kadroya yıldız isimleri dahil etmek.
Galatasaray'da listeye dahil edilen isimlerden birisi de İlkay Gündoğan olmuştu.
Manchester City formasını terleten yıldız isimden geleceği hakkında flaş karar geldi.
Akşam'ın derlediği habere göre İspanyol basını tarafından futbolcunun transferi resmen duyurdu.
Futbolcunun Barcelona'ya gelmek istediği ve maaşında büyük bir fedakarlık yapacağı aktarıldı.
32 yaşındaki oyuncunun Barcelona'da forma terletmek için bu indirimi kabul ettiği vurgulandı.
Bu gelişme ile beraber İlkay Gündoğan'ın, Barcelona transferinde herhangi bir engel kalmadığı belirtildi.
Ayrıca Barcelona teknik direktörü Xavi'nin de futbolcunun transferini ısrarla istediği ve kulübün eski günlerine dönmesinde İlkay Gündoğan'ın, Gavi ile kilit rol oynayacağını düşündüğü ifade edildi.
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Haberde Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin de İlkay Gündoğan ile transfer için bizzat görüştüğü belirtildi.
Xavi'nin, yıldız oyuncuyu orta sahanın merkezine koyacağı ve tüm pas opsiyonlarını İlkay'ın yönlendireceği gelen bir başka bilgiler arasında.
PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALIYOR
Manchester City forması ile bu sezon 45 maça çıkan İlkay Gündoğan, 7 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Futbolcu takımının gerek Premier Lig'de lider olmasında gerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turuna yükselmesinde kilit isimlerden birisi oldu.
Yıldız ismin transfer durumu futbol dünyası tarafından merakla takip ediliyor.