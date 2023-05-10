Mauro Yicardi

Galatasaray'ın başarılı ismi Mauro İcardi gollerini atmaya devam ediyor. Başakşehir karşısında ilk yarının sonlarında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Arjantinli yıldız ağlara yolladığı füzeyle sonucu belirledi. İcardi, Süper Lig'de bu sezon 15. kez ağları havalandırdı. Karagümrük karşısında kazan ılan penaltıyı kaçıran ve eleştiriler alan oyuncu son iki maçta attığı gollerle kendisini affettirdi. Galatasaray'ın en skorer ismi olan İcardi, Türkiye Kupası'nda da bir kez topu filelere göndermişti. Ayrıca toplamda 8 de asisti bulunuyor.