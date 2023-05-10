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Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarların kalbinde taht kuran 30 yaşındaki golcüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Icardi'nin Serie A kulüplerinden Monza'nın transfer listesinde olduğunu yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:55 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 13:32
ARDA AKDENİZ
Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında sırtlayan isimlerin başında geliyor.

Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

Arjantinli golcü son olarak Medipol Başakşehir maçında penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

Ligdeki gol sayısını 15'e çıkartan Icardi, sarı-kırmızılılarda son 5 yılın en golcü ismi oldu.

Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

Galatasaray'ın kadrosunda tutmak istediği yıldız futbolcuyla ilgili hareketli saatler yaşanıyor.

Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

Önceki gün Arjantinli futbolcunun menajeri Elio Pino, sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yapmıştı.

Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

Yönetim, 30 yaşındaki golcünün bonservisini almak için uğraşırken yeni bir gelişme daha yaşandı.

Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

İtalya basını, Serie A ekiplerinden Monza'nın listesinde Icardi'nin de yer aldığını yazdı.

Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

Calciomercatonews.com'a göre; Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu ve Adriano Galliani'nin başkanlığını yaptığı Monza takımı iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

Haberde golcü transfer etmek isteyen Monza'ya Zlatan Ibrahimovic isminin önerildiği belirtildi. Ancak İsveçli golcünün fiziksel durumunun soru işareti olması nedeniyle Mauro Icardi tercihinin daha uygun olduğu ifade edildi.

Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

Arjantinli golcünün Monza'dan gelecek düşük bir teklifi kabul etmesinin zor olduğu ancak Galliani-Berlusconi ikilisinin onu ikna edecek rakamlardan yoksun olmadığı da belirtildi.

Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

Söz konusu haberde Inter'den ayrılmak isteyen Edin Dzeko'nun Monza için ulaşılması en kolay hedef olduğuna da yer verildi.

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