Kombineden 320 milyon TL

Kısa sürede 27 bin kombine kart yenilendi ve Galatasaray'ın kasasına buradan 320 milyon TL sıcak para girdi. Yüzde 400'e yakın zam yapılmasına rağmen bu sezonki tribün geliri şimdiden 3'e katlandı ve kulüp rekoru kırıldı. Bu sezon iç sahada 46 bin ortalama yakalayan Galatasaray ligde, en fazla tribün doluluk (yüzde 88) oranına sahip kulüp konumunda...



FORMALAR GELIYOR

Yönetim kombinelerde olduğu gibi yeni sezon formalara da büyük ilgi gösterilmesini bekliyor. Temmuz ayındaki siparişler, şampiyonluk şansının artması da düşünülerek Haziran ayına çekildi ve Fenerbahçe derbisine yeni formaların yetişmesi planlanıyor.