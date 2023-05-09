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Galatasaray'dan TFF'ye Lale Orta çıkarması!

Türk futbolunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun MHK Başkanı Lale Orta ile ilgili iddiaları gündeme oturmuştu. Galatasaray Kulübü bu iddiaların soruşturulması için TFF'ye başvurma kararı aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
Galatasaray'dan TFF'ye Lale Orta çıkarması!

Galatasaray, Erman Toroğlu'nun hakemler ve gözlemciler hakkındaki iddialarının ardından MHK Başkanı Lale Orta göreve geldiğinden bu yana bütün maçların soruşturulması için TFF'ye başvuracak.

Galatasaray'dan TFF'ye Lale Orta çıkarması!

Konuyla ilgili olarak kapsamlı bir hukuki çalışma başlatan Galatasaray, iddiaların oldukça ciddi olması nedeniyle telefon kayıtlarının da dinlenmesini istiyor.

Galatasaray'dan TFF'ye Lale Orta çıkarması!

Toroğlu, MHK Başkanı Lale Orta'nın geçmiş haftalarda maç gözlemcilerini arayıp düşük not alan hakemlere yüksek not yazdırmasını istediğini söylemişti. Toroğlu, daha sonra söz konusu gözlemcinin Fenerbahçe-İstanbulspor maçında görev yaptığını açıklamıştı.

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