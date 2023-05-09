Haberler Galatasaray Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...

Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe ise Giresunspor ile deplasmanda 1-1'lik skorla berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Ligde 3. sırada bulunan Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu maçların ardından Süper Lig'de zirve yarışı da kızıştı. İşte 3 büyüklerin ligde kalan maçları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 12:10 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 12:25
Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları...

SÜPER LİG 38. HAFTA: Fenerbahçe -Gaziantep FK +3 puan

Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları...

BEŞİKTAŞ KALAN MAÇLAR

SÜPER LİG 34. HAFTA: Beşiktaş - Gaziantep FK +3 puan

Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları...

SÜPER LİG 35. HAFTA: Adana Demirspor - Beşiktaş

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