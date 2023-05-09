Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...

Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray zirve yarışındaki yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5 puan önünde zirve yarışını sürdürüyor. İşte 3 büyük takımların kalan maçları;
İŞTE GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
SÜPER LİG 34. HAFTA İstanbulspor - Galatasaray
Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray zirve yarışındaki yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5 puan önünde zirve yarışını sürdürüyor. İşte 3 büyük takımların kalan maçları;
SÜPER LİG 35. HAFTA Galatasaray - Sivasspor
SÜPER LİG 36. HAFTA Ankaragücü - Galatasaray