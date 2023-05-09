Mauro Icardi'nin menajerinden flaş Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'da Mauro Icardi heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızın bonservisi için harekete geçti.
Galatasaray'da Mauro Icardi heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızın bonservisi için harekete geçti.
Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan golcü oyuncu, takımın şampiyonluk yürüyüşünde önemli katkı veriyor.
Son olarak Başakşehir filelerini sarsan Icardi, 1-0 kazanılan maçta takımına galibiyeti getiren isim oldu.
30 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de sahaya çıktığı 20 maçta 15 gol ve 7 asistlik grafiğiyle göz dolduruyor.
Mauro Icardi performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un gol yollarındaki en büyük kozu olarak dikkat çekiyor.
Galatasaray'ın kadroda tutmak istediği yıldız futbolcunun son durumu hakkında flaş gelişme yaşandı.
Arjantinli futbolcunun menajeri Elio Pino, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Pino, Galatasaray'ın toplantı salonundan yaptığı paylaşıma 'Meeting' (toplantı) notunu düştü.
PSG'nin kadroda düşünmediği Icardi'nin de önceliği sarı-kırmızılı takımda kalmak.
Bir süredir Fransız devi ile görüşmelerde bulunan Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi ile de yeni sözleşme görüşmeleri yapacak.
PSG ile yapılan temaslardan olumlu sonuç çıkması halinde Icardi ile uzun süreli bir kontrat imzalanması amaçlanıyor.