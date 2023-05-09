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Mauro Icardi'nin menajerinden flaş Galatasaray paylaşımı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Fransız devi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi gösterdiği performansla lige damga vurdu. Attığı gollerle adından söz ettiren Arjantinli yıldız, taraftarın sevgilisi konumuna geldi. Cimbom'un kadroda tutmak istediği ve PSG ile bonservis görüşmelerine başladığı 30 yaşındaki oyuncunun son durumuyla ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 18:37
Mauro Icardi'nin menajerinden flaş Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'da Mauro Icardi heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızın bonservisi için harekete geçti.

Mauro Icardi'nin menajerinden flaş Galatasaray paylaşımı!

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan golcü oyuncu, takımın şampiyonluk yürüyüşünde önemli katkı veriyor.

Mauro Icardi'nin menajerinden flaş Galatasaray paylaşımı!

Son olarak Başakşehir filelerini sarsan Icardi, 1-0 kazanılan maçta takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Mauro Icardi'nin menajerinden flaş Galatasaray paylaşımı!

30 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de sahaya çıktığı 20 maçta 15 gol ve 7 asistlik grafiğiyle göz dolduruyor.

Mauro Icardi'nin menajerinden flaş Galatasaray paylaşımı!

Mauro Icardi performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un gol yollarındaki en büyük kozu olarak dikkat çekiyor.

Mauro Icardi'nin menajerinden flaş Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın kadroda tutmak istediği yıldız futbolcunun son durumu hakkında flaş gelişme yaşandı.

Mauro Icardi'nin menajerinden flaş Galatasaray paylaşımı!

Arjantinli futbolcunun menajeri Elio Pino, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.

Mauro Icardi'nin menajerinden flaş Galatasaray paylaşımı!

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Pino, Galatasaray'ın toplantı salonundan yaptığı paylaşıma 'Meeting' (toplantı) notunu düştü.

Mauro Icardi'nin menajerinden flaş Galatasaray paylaşımı!

PSG'nin kadroda düşünmediği Icardi'nin de önceliği sarı-kırmızılı takımda kalmak.

Mauro Icardi'nin menajerinden flaş Galatasaray paylaşımı!

Bir süredir Fransız devi ile görüşmelerde bulunan Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi ile de yeni sözleşme görüşmeleri yapacak.

Mauro Icardi'nin menajerinden flaş Galatasaray paylaşımı!

PSG ile yapılan temaslardan olumlu sonuç çıkması halinde Icardi ile uzun süreli bir kontrat imzalanması amaçlanıyor.

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