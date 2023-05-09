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Bülent Timurlenk Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazanarak şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Galatasaray - Başakşehir maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 09:48
Bülent Timurlenk Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

BÜLENT TİMURLENK - BURUK HEYECANI BIRAKMALI

Ligin en az gol yiyen takımı olup son iki maçta kalenizde 6 gol görüyorsanız, bu defoyu düzeltecek oyunu oynamak zorundasınız.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

7-0'ın sonraki randevusu olan kupa maçında Emre Belözoğlu dersine çalışmış ve bekleyen, kontra arayan taraf olmayı tercih etmişti.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın 50 bin taraftarı önünde baskılı oyun oynamaktan başka çaresi yoktu elbette. İlk 20 dakikada bunu da başardılar.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

O anlarda Başakşehir'in filelere gidecek 2 topa ayak koyması ve uzaklaştırma başarısı tabelayı 0'da tuttu. 25'ten sonra Galatasaray'ın oyununun kırılma sebebi fazla yan pas ve garantili oyun.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Oliveira yine aksıyor, Mertens de atak bitiremiyordu. Kazımcan ise tedirgin ama zihnen oyundaydı. Önce Icardi'nin pozisyonu, sonra ele çarpan top... VAR bir zahmet çağırdı Meler'i.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Galatasaray soyunma odasından karşılayan taraf olarak döndü. Başakşehir maç boyunca ön alan baskısında iki kez kırılırken özellikle 45-65 arası iyi top yaptılar.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Bu yarım saatte Galatasaray'ın şutu yoktu. Oyun rakibe dönerken Okan Buruk yine izleyiciydi, geç yaptı değişiklikleri. Seyircinin de itmesiyle son 20'de yine oyunu aldılar.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Belözoğlu da bütün silahlarını attı sahaya. Icardi'nin temiz penaltısı kadar son bölümde derine gelip oyunu rahatlatması da önemliydi.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Artık son düzlükteyiz, iyi futboldan daha çok doğru defansla tek bir golü bile korumanın önemli olduğu maçlar bunlar. Elbette ki izleyenler için kalp ağrısı...

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